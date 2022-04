Nuevo capítulo de tensión entre Cala y Diakhaby

El central sevillano realizó una publicación en redes sociales por la agresión que le hizo el valencianista a su compañero José Mari y lo acuso de ser un "showman"

Las heridas entre Juan Cala, futbolista del Cádiz CF, y Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia CF, siguen abiertas desde que el central valencianista acusara a Cala de decirle "negro de mierda" durante un partido de la temporada 2020/2021, en el que se midieron sus actuales equipos, y que se tuvo que detener debido a que Diakhaby se negó a seguir jugando, siendo respaldado por sus compañeros.

Aquel incidente quedó en nada, puesto que LaLiga no encontró pruebas que refutaran esa grave acusación. Aun así, el tiempo no hace olvidar lo ocurrido durante aquel día y el pique entre ambos futbolistas sigue abierto, tal y como se pudo comprobar ayer, aunque no jugara Juan Cala, ya que cada vez que Diakhaby se mide al Cádiz CF parece que sale más motivado que nunca, llegando a perder incluso el control de sus emociones y los nervios.

Todo ocurrió en el tiempo de descuento, cuando Diakhaby volvió a protagonizar un comportamiento poco deportivo contra un jugador amarillo. El central valencianista agarró por el cuello a José Mari con la fuerza necesaria como para derribarlo y tirarlo al césped. Díaz de Mera, árbitro ayer, no lo dudó y le mostró la cartulina amarilla al jugador del Valencia CF, aunque muchos futbolistas del Cádiz CF le pidieron la expulsión del defensa central.

Juan Cala ataca a Diakhaby

Esta acción no ha pasado desapercibida para Juan Cala que en sus redes sociales dejó un mensaje dirigido a Diakhaby que decía lo siguiente: "El tiempo y sólo el tiempo pone a cada uno en su lugar, a uno se le ve el cartón desde hace tiempo ya y cada día solo hace que confirmarlo más... pero la culpa no la tiene él s

sólo, también los que se lo permiten y defiende, así nos va en esta sociedad. Mientras tanto sigamos aguantando al Showman dando su espectáculo cada semana. Un día alguien lo parará, espero!!"

Una rajada considerable del sevillano que empieza a estar muy harto y cansado de la actitud de Diakhaby cada vez que juega contra el Cádiz CF, puesto que ya es el tercer incidente que sucede.

Diakhaby buscó a Cala tras ser expulsado en un Valencia - Cádiz de Copa del Rey

Esta temporada, pero en Copa del Rey, en la eliminatoria de cuartos de final, Juan Cala fue expulsado por una dura entrada sobre Maxi Gómez cuando ya estaba amonestado, lo que le propició recibir la segunda amarilla y la consiguiente cartulina roja. En medio de la celebración valencianista y las protestas gaditanas, Diakhaby aprovechó para aproximarse hasta el revuelo para invitar a Cala que se marchara del campo.

El central amarillo pasó del que es ya uno de sus eternos rivales, siendo rápidamente escoltado por varios compañeros, al igual que le pasó a Diakhaby, que se llevaron a uno y otro hacia lados opuestos, evitando así una mayor tensión. Un enganchón buscado, claramente, por Diakhaby. De esta forma, Cala se marchó entre pitos al vestuario, consciente de que dejó a su equipo con diez futbolistas.