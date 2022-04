Negredo avisa al Betis: "Es hora de disfrutar con nuestra gente"

El delantero del Cádiz CF, que ya marcó en el Benito Villamarín, espera mantener la línea de buenos resultados en casa

Los cuatro goles anotados por Álvaro Negredo en los diez últimos partidos han ayudado a que el Cádiz CF saque la cabeza cuando más difícil parecía. El delantero madrileño, que hasta ese 18 de enero, tan sólo había marcado dos tantos en este campeonato y ambos de penalti, resurgía de la mano de Sergio González y ya ejercía de capitán amarillo este pasado fin de semana en Mestalla.

Como uno de los líderes del Cádiz, el ex del Sevilla FC tira de galones y asegura que "es hora" de proseguir con una "línea de buenos resultados" ahora que le llega la parte más difícil de la temporada, en la que el conjunto amarillo se enfrenta a varios rivales que están peleando en la parte alta. Empezando por un Real Betis al que le tiene cogida la medida desde su etapa nervionense y al que ya le metió en esta Liga uno de los dos tantos que anotó en la primera vuelta.

"Hay que disfrutar en casa con nuestra gente, con nuestra afición, que han sufrido mucho durante la temporada. Es hora de que tengamos una línea de buenos resultados en casa y de hacer las cosas bien. Hay que pensar que va a ser difícil porque el Betis es muy buen equipo, que hace las cosas bien. Pero enemos que pensar en nosotros, en corregir errores, que todavía quedan algunos", avisaba el vallecano.

Negredo considera que las diferencias con el Cádiz de la primera mitad de la temporada es que el "factor suerte ha cambiado" y eso, al final, acaba levantando a los jugadores, que se frustraban cuando veían que el trabajo realizado no se reflejaba en el campo. "Cuando las cosas van bien, todo suma, todo parece que es diferente. Muchas veces los resultados, cuando no acompañan, hace que se te vea todo oscuro. Ahora creo que el factor de suerte nos ha cambiado y todo. Estamos consiguiendo hacer las cosas bien en línea defensiva para no encajar y estamos aprovechando las ocasiones", afirmaba, dando valor al punto logrado en Valencia ante un "grandísimo" rival. "Venimos de competir contra un grandísimo equipo, que te exige mucho. Fue positivo para nosotros porque fue puntuar contra un gran rival y nos sirve para seguir en la pelea, aunque todavía falta mucho", añadía.

El punta cadista, que incluso perdió la titularidad con Álvaro Cervera por su falta de gol, vuelve a estar ilusionado. Ya no sólo piensa en la salvación sino en poder seguir metiendo goles con el Cádiz en un futuro. "Estoy contento, estoy feliz y me siento bien. En el momento que no sea así, levantaré la mano y me echaré a un lado", asegurraba sobre una posible renovación antes de añadir: "Creo que puedo dar, que puedo aportar al equipo y al club. Voy a disfrutarlo porque cuando no lo disfrute no será lo mismo. Cuando llegue ese punto seré honesto conmigo y con la gente, diré que no puedo más, pero mientras tanto voy a disfrutarlo. Voy a darlo todo y ojalá puedan ser muchos años aquí en el Cádiz CF".