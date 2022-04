El show de Ardentía contra el Betis: "Entra mejor en la defensa que pegarse a las dos de la tarde un salmorejo. Con el 14, Iván Alejo".

El speaker del Cádiz volvío a sorprender a los aficionados con su peculiar forma de anunciar las alineaciones

Cada partido del Cádiz Club de Fútbol en el Nuevo Mirandilla se está convirtiendo en espectáculo por parte del speaker Juan Ardentía a la hora de dar las alineaciones de ambos conjuntos. El gaditano se ha caracterizado desde que fuera 'fichado' por el club por el buen ambiente que es capaz de crear en el estadio en la antesala de los partidos, buscando siempre un toque cómico con el jugador para ir animando al público minutos antes de que el balón eche a rodar.

No ha repetido la coletilla con la que acompaña a cada jugador en todas sus apariciones en el antiguo Carranza a pesar de que Sergio González esté apostando en casi todos los partidos por el mismo bloque de futbolistas.

Ante el Real Betis, en el sábado previo al Domingo de Ramos, a las 14:00 horas y con el buen ambiente que se estaba viviendo desde primera hora de la mañana en los aledaños del estadio, Juan Ardentia no defraudó a todos los aficionados que vieron a presenciar el encuentro entre andaluces.

Este fue el repertorio por parte del speaker del Cádiz CF en el encuentro en el que los gaditanos caían ante el Betis:

"Si te ficha otro equipo, antes te clonamos los espermas. Con el 1, Conan Ledema".

"Pártete la cara hoy, pero no te vayas a escoñar que el jueves sales en el Nazareno de capataz. Con el 4, Rubén Alcaraz".

"No es escorpio, no es virgo, no es piscis. Es, con el 11, Oussama Idrissi".

"Entra mejor en la defensa que pegarse a las dos de la tarde un salmorejo. Con el 14, Iván Alejo".

"Encontraron un AirPods en Cortadura y el otro en los callejones. No seas más tieso y cómprate otros, cojones. Con el 15, Carlos Akapo".

"Lleva metiendo goles desde que jugaba Ablanedo. Con el 18, Álvaro Negredo".

"No para este tío, termina de entrenar y se pone con los mandados en el Hiper Dino. Con el 22, el Pacha Espino".

"En los saques de banda no cojas tanta carrerilla, que va a llegar el balón al bar La Escalerilla. Con el 23, Luis Hernández".

"Éste lo digo chupando un globo de helio. Con el 24, Fede San Emeterio".

"Mete un gol, por favor. Que si no, vizcaíno me hace un ERE. Con el 25, Lucas Pérez".

"Con apellido de, quillo ¿tú tienes un kleenex ahí? Con el 32, Víctor Chust".