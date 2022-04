Un nuevo 'show' de Juan Ardentía... ¡En inglés!

El 'speaker' del Cádiz ha destacado una jornada al narrar el once del equipo de una manera particular

Juan Ardentía, 'speaker' del Cádiz, se ha superado una jornada más como la voz del Nuevo Mirandilla y ha hecho que los aficionados rían a carcajadas antes del choque frente al Athletic. A pesar de que luego no se llevasen un resultado favorable, está claro que los cadistas lo pasan en grande y esperan con entusiasmo el once de Sergio González.

No para saber quién juega, dónde o por qué, sino por saber qué rimas inventará 'El Ardentía' sobre los jugadores del Cádiz en esta jornada. Este jueves se ha pasado el nivel y ha narrado el once gaditano en un espanglish muy particular y de la manera más dicharachera posible.

El narrador ya lo advirtió por redes sociales después de la victoria del Cádiz en el Camp Nou. "La alineación del Cádiz Club de Futbol la daré en inglés, como prometí si le ganaba al Barcelona. Dios hizo su trabajo, no puedo fallarle", anunciaba en su perfil de Twitter. Sin embargo el gaditano advirtió: "Será nivel entre el B1 y el C3 (de Citroën). Mañana ganamos".

Ardentía comenzó su espectáculo: "Prometí que si ganábamos en el Camp Nou iba a dar las alineaciones en inglés. ¡Pues aquí la tenéis! Inglés sencillito y de andar por casa. ¡Vámonos!"

Algunas de las rimas que más sonaron con gracia:



"Your match in Barcelona is pa' comerte toda la pelona, with the one€ Conan Ledesma"

"Aparcar en Cádiz is not very easy, with the eleven€ Oussama Idrissi"

"In the Caleta living los cangrejos, with the fourteen€ Iván Alejo"

"Declaration de Hacienda fuerte y flojo of me, I don't hace money ni pa' tabaco, with the fifteen€ Carlos Akapo"

"I don't speak English, I don't speak Chino, with the twenty-two€ the 'Pacha' Espino"

"In England también hay helio, with the twenty-four€ Fede San Emeterio" (con voz aguda)

"Y the last player, con nombre de give me a Frenadol, con el treinti-two€ Víctor Chust"

Juan Ardentía llegó en un momento difícil al Cádiz, con la reciente destitución de Álvaro Cervera y el equipo metido en una dinámica muy negativa. Sin embargo, su llegada acompañó a salir al equipo del descenso después de mucho tiempo. Se siente uno más del club y muchos jugadores ya se atreven a decirle "Quillo, ¿qué me vas a decir hoy?". Cada jornada se supera más, no se sabe con lo que sorprenderá de aquí al final de la temporada.