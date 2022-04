El Cádiz irá a Sevilla con una baja de peso

Alcaraz estará ausente en torno a dos semanas tras su lesión frente al Athletic

El Cádiz podría perder a una de las piezas más fundamentales de su centro del campo. Se trata del catalán Rubén Alcaraz, quien desde que llegó a la ciudad gaditana en enero se ha convertido en uno de los timones en el juego de Sergio González. El jugador sufrió una lesión durante la derrota frente al Athletic de Bilbao (2-3) en casa.

El equipo gaditano aún no ha hecho oficial el alcance de la lesión y han saltado todas las alarmas al no saber si el jugador podría perderse lo que resta de temporada, un tramo en el Cádiz CF se juega la salvación para estar una temporada más en Primera división. Al no conocerse datos oficiales de la lesión, esto ha provocado una preocupación importante en los aficionados cadistas, que en esta temporada han estado en tensión en varios momentos del calendario.

Según han informado fuentes oficiales de La Voz Digital, el futbolista parece estimarse que estará de baja en torno a las dos semanas y se perderá el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán y frente al Elche CF. También podría darse que Alcaraz llegue a tiempo al choque frente al equipo de Francisco, aunque esto es algo improbable debido a la zona donde se produjo la lesión, una microrrotura en el abductor.

Rubén Alcaraz se ha convertido en una de las piezas clave en el juego para Sergio. Muchos lo consideran como uno de los mejores fichajes invernales de Primera división. Por eso, ahora para el técnico catalán ha de suponer un quebradero de cabeza el alinear otro centro del campo distinto en su esquema de juego.

Sin embargo, Sergio ya ha optado por otros centrocampistas en su posición, como ya ocurrió en el encuentro frente al FC Barcelona de Xavi. En dicho partido el jugador catalán se perdió el encuentro por sanción y pudo verse una vieja dupla conocida en el doble pivote con Álvaro Cervera: José Mari y Jonsson.

La alternativas para el técnico catalán son muchos. Ya se han visto a varios jugadores pasar por esta posición en varias jornadas de La Liga. Contando con Fede San Emeterio en la medular, el recambio básico para Alcaraz es uno de los capitanes del equipo, Álex Fernández. Fali, Jonsson e incluso Alarcón, que no está contando mucho en este último tramo de la temporada son las alternativas para suplir al ex del Valladolid.