El delantero que forzó para intentar fichar por el Sevilla y que hoy hace historia con el Cádiz: "¿El Sevilla? A quién no le gustaría"

Lucas Pérez, que dio al Cádiz su primera victoria en el Camp Nou, visita este viernes un Sánchez-Pizjuán en el que intentó jugar

El Cádiz CF visita este viernes (21:00 horas) el Sánchez-Pizjuán para disputar frente al Sevilla FC la primera de las cinco 'finales' que restan para un final de temporada en el que el conjunto amarillo se está jugando la salvación, llegando a la cita en la capital hispalense con un punto por encima de los puestos de descenso.

Los de Sergio González llegan al derbi regional en Sevilla tras haber caído por 2-3 ante el Athletic Club en el Nuevo Mirandilla, lo que, por otro lado, ha desinflado la euforia amarilla tras imponerse una jornada antes al FC Barcelona en el Camp Nou por primera vez en su historia. Una noche para el recuerdo en el que Lucas Pérez, goleador de la cita, pasó a la historia del conjunto cadista, como él mismo se encargó de recordar tras el triunfo por 0-1 en territorio azulgrana: "Es un orgullo entrar en la historia del Cádiz. La verdad es que estoy muy contento. Toda la gente pensaba que el Cádiz vendría a perder, a pasearse, descontaba el partido, pero no ha sido así".

Un Lucas Pérez que se incorporó a la disciplina amarilla el pasado mes de enero como refuerzo invernal para la delantera, habiendo sumado tres goles y una asistencia en once partidos disputados como jugador del Cádiz CF. El gallego, que firmó el pasado verano por el Elche como agente libre hasta final de temporada, arribó al Cádiz en enero a cambio de casi un millón de euros, con opción a otra temporada más, si los de Sergio González consiguen la permanencia.



Tras salirse con el Depor, firmó por el Arsenal; Óscar Arias intentó recuperarlo para el Sevilla FC

El delantero gallego, a sus 33 años, apura su carrera como profesional en la elite, una vez que desde que volviera de la Premier haya ido poco a poco en retroceso a lo largo de los últimos años. Y es que el Lucas Pérez actual poco o nada tiene que ver con el que estuvo cerca de firmar el Sevilla FC en 2017, con Óscar Arias como director deportivo; habiéndolo intentado antes, también, Monchi, aunque finalmente sería el Arsenal el que se llevaría el gato al agua a cambio de 20 millones de euros.

Un papel protagónico con el Deportivo de La Coruña, con el que consiguió 17 dianas y diez asistencias el curso anterior, que sirvieron para que los 'Gunners' se lanzaran a por él. En Inglaterra, sin embargo, no le fue tal y como esperaba, sumando tan sólo 256' en 11 partidos a lo largo de su primer curso. La falta de protagonismo y la proximidad del Mundial de Rusia invitaron a Lucas Pérez a intentar forzar su salida al Sevilla FC, interesado en sus servicios, pero no dispuesto a pagar los 15 kilos que el Arsenal venía solicitando por su transferencia. "¿El Sevilla FC? A quién no le gustaría", reconoció el delantero gallego en declaraciones a ESTADIO Deportivo, donde siguió apostillando sus intenciones: "Estoy de vacaciones, desconectado, y no tengo ni idea. Mi intención es la de no pasar otro año igual; tanto el Arsenal como el míster me han tratado muy bien, pero yo quiero jugar. Wenger ha sido muy sincero conmigo y, estando el Mundial ahí, yo lo que quiero es jugar y si puede ser en España, pues mejor".



Finalmente, Lucas Pérez nunca acabó vistiendo la elástica sevillista, recalando luego en el West Ham, donde coincidió con Pellegrini, y volviendo años más tarde a España de la mano del Alavés. Hoy, en Cádiz CF, intenta recuperar esa pegada de la que disfrutó años atrás, al tiempo que aporta veteranía y saber estar a la delantera amarilla.