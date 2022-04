Lopetegui: "No hemos estado a la altura, ni con balón ni sin balón"

Lopetegui: "No hemos estado a la altura, ni con balón ni sin balón"

Sevilla, 29 abr (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, afirmó que su equipo no ha "encarado bien el partido" que este viernes empató en casa frente al Cádiz (1-1), ya que, a pesar del "buen arranque", "a partir del minuto 20" no han "estado a la altura, ni con balón ni sin balón".

"No hemos merecido ganar. No perder, pero ganar no. Cuando sale un partido así, el responsable soy yo. Estamos tristes porque se han escapado dos puntos. Cuando marcamos pronto, nos cuesta mantener la concentración y hoy nos ha vuelto a pasar", asumió el preparador vasco en rueda de prensa.

Lopetegui cree que "las pérdidas" de balón "han sido por malas decisiones" y que, cuando éstas se suceden, "entran las dudas y el rival crece", una circunstancia que "ha cambiado la dinámica".

"Ellos se han venido arriba. Era un partido para calmarlo con el balón; el equipo no ha estado bien en la salida de balón", reconoció el técnico sevillista.

En cualquier caso, resaltó que el Cádiz "apenas ha creado ocasiones", pero el Sevilla "tampoco" ha "hecho daño", aunque dijo que confía en que su equipo "tiene fútbol y rigor", por lo que está "convencido de que lo mostrará" en las cuatro últimas jornadas.