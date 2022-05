Demuestran que el gol de Idrissi contra la Real Sociedad era legal

Tomás Alarcón sí estaba habilitado en el momento en el que se internaba en el territorio del conjunto donostiarra

Cayó el Cádiz CF contra la Real Sociedad en el remozado estadio de Anoeta por un claro 3-0. Un resultado que complica el futuro y la continuidad del equipo cadista en LaLiga, puesto que a falta de dos jornadas para el final se encuentra a dos puntos del descenso, teniendo que jugar contra el Real Madrid este fin de semana y cerrando el curso contra el Deportivo Alavés, uno de sus rivales directos por la permanencia que todavñia mantiene opciones remotas de salvación y que podrían convertir el choque de Mendizorroza en una auténtica batalla bélica.



Aun así, antes de pasar página, el encuentro contra la Real Sociedad quedó marcado por una jugada que pudo cambiar el signo del mismo. Fue en la recta final de la primera parte cuando Tomás Alarcón en posición dudosa, internándose en el corazón del territorio donostiarra para luego dar un pase a la frontal del área que fue culminado por un excelente disparo de Oussama Idrissi que acabó en gol. Suponía el empate a uno en un momento psicológico que daba energías y confianza a un Cádiz que estaba siendo superado por su rival.



Desgraciadamente, la alegría le duró muy poco al Cádiz CF, puesto que en la revisión se le indicó al colegiado que Tomás Alarcón estaba en posición de fuera de juego, anulando la jugada en su totalidad decretándose así que el gol no podía ser válido. Ya no hay nada que hacer, el Cádiz CF ha perdido y tiene que centrarse en el Real Madrid, pero la acción está dando juego para volver a poner en duda que el VAR esté aplicándose bien por parte de los árbitros. No hay jornada en la que no haya un error.



En ese caso fue la cuenta de twitter, Archivo de VAR, la que asegura que tanto el VAR como el árbitro midieron mal y que Tomás Alarcón estaba habilitado. Así lo explicó Nacho Tellado, arquitecto y colaborador de El Chiringuito de Jugones, que realizó el análisis que determinaba la posición correcta de Tomás Alarcón. Así lo explicaba. "El error garrafal del VAR que privó al Cádiz del empate. Alarcón se encuentra habilitado y, por tanto, en posición LEGAL, en el tanto anulado a Idrissi que ponía las tablas en el marcador".



Este fallo ha levantado un gran descontento en la afición cadista y también supone uno más de los que cometen los árbitros durante esta temporada aplicando la tecnología VAR y vuelve a reabrir el debate si deben o no llevarlo un comité independiente.