El nuevo fichaje del Cádiz ya habla como cadista

Awer Mabil ya se ve como futbolista amarillo y ha estado pendiente al desenlace de la temporada

Ya es un secreto a voces que el próximo jugador que va a incorporar el Cádiz CF es Awer Mabil, el futbolista del Kasimpasa turco, cedido por el Midtjylland. El jugador llegará libre y es internacional con su país.

Awer Mabil ha hablado en una entrevista para Marca en la que se muestra cómo el atacante ha estado pendiente de lo que hacía su futuro equipo en el final de liga, además de las ganas que tiene de conocer la ciudad y a la afición cadista.

"Es como un sueño hecho realidad. Me pasan por la cabeza muchas cosas. Desde que empecé en Australia y poco a poco he ido dando pasos para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo y para mí es un honor jugar en una Liga como esta y en un club del nivel y la tradición del Cádiz. Es un momento increíble porque recuerdo cuando empecé a jugar al fútbol en un campo de refugiados con una pelota hecha de trapo, descalzos y soñábamos con jugar en España o en Inglaterra. Unos años después esto se cumple. Es un ejemplo para muchos niños que están en una situación similar y pueden conseguirlo", decía el jugador.

El futbolista parece estar deseando de aterrizar en el Tacita de Plata y por ello, ha estado pendiente a lo que sucedía en este final de temporada del Cádiz. "Tenía mucha fe en que el Cádiz lo iba a lograr. Desde que mis agentes me comentaron la opción del Cádiz lo tuve claro y he visto muchos partidos y he seguido la actualidad del equipo. Se notaba que el equipo tenía muchos menos puntos de los que merecía. Con el nuevo entrenador mejoraron mucho, pero la verdad es que fue una noche preciosa, casi como si estuviera en el campo", comentaba el australiano.

"Mis agentes me han contado que es una de las mejores aficiones. Que es fiel y pasional, que aunque no estaban en Primera División mantenían la pasión por el equipo y eso hizo que volvieran a Primera. Estoy deseando ponerme la camiseta que además es amarilla como la de mi selección australiana", añadía riendo el atacante.

Sobre la pregunta de qué es lo que conoce del equipo, Mabil lo tiene claro y sorprende con sus referentes: "Es un equipo que desde fuera da la sensación de que tiene pasión, que lucha y que tiene grandísimos juagdores. Negredo siempre ha sido un referente para los jugadores de ataque en todo el mundo. Me encanta. Y me gusta mucho la solidaridad de algunos futbolistas referentes como Fali que parece un gran capitán. El Cádiz me parece un gran sitio para llegar. Me han dicho que la gente de Cádiz es una maravilla para los que venimos de fuera".