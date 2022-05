La marcha que ha intentado evitar Sergio y la creencia en la permanencia

El entrenador del Cádiz CF pierde a una pieza que comenzará una nueva aventura deportiva

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, valoró en los medios de comunicación oficiales del club la temporada que ha hecho su equipo, al que llegó para sustituir a Álvaro Cervera y al que recuperó para lograr el objetivo: la permanencia en LaLiga.

El preparador amarillo hizo balance, quedándose con la competitividad del grupo por encima e todo. "El equipo ha competido muy bien, ha creído en la idea que teníamos planeada para dar la vuelta a la situación que había cuando llegábamos y el equipo la ha ejecutado de una manera brutal. La clave es cómo nos aceptó el equipo. El equipo nos convenció a nosotros también y nos hemos retroalimentados. Creo que es más que merecida la salvación de este equipo".

También fue cuestionado por el mejor momento del curso futbolístico, el cual no le fue fácil elegir. "El mejor momento es difícil elegirlo. Cuando firmas y te das una oportunidad es un momento alto ya, te permite ser entrenador, entrar en el vestuario y hacer lo que te gusta. Fue un momento especial. El momento en el que termina el partido y nos enteramos de que seguimos en LaLiga Santander es un cúmulo de sensaciones. Creo que todavía estamos pensando que es un sueño. El guion fue de película de Hitchcock".

Negó que hubiera algún mal momento, ya que siempre reinó la creencia de que conseguirían la permanencia en Primera división. "El peor momento, a nivel de vestuario, no ha habido ninguno. Llegamos en un momento muy bueno, nos aceptaron y eso fue importante para ir metiendo nuevas herramientas. Si hablamos de algún partido en concreto puede ser el de Mallorca, que lo hemos tenido en la mochila hasta el último partido. Igual fue el momento más complicado porque sabíamos que era un rival que iba a estar con nosotros hasta el último momento".

Finalmente, no quiso olvidarse de la afición. "A la afición tengo que decirle que muchas gracias. He vivido muchos recibimientos, como jugador y como entrenador, y muchos de ellos importantes. Los de este año han sido abrumadores, brutales. Teníamos la espina de no haber estado a la altura de ese recibimiento. Con la salvación creo que hemos podido devolver todo ese cariño, ánimo y empuje a una afición que siempre ha querido estar y ha estado con su equipo".

El Cádiz CF pierde a su analista, un ex del Sevilla FC y del Real Valladolid

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, ha estado estos días en conversaciones con Carlos Sánchez, su analista, al que ha intentado convencer para que siguiera en el proyecto deportivo amarilla y rechazar así la propuesta del Ibiza, donde trabajará ahora con Miguel Ángel Gómez. Así lo anunció la página 'Entrenadores Fútbol'.

Carlos Sánchez ha sido parte del organigrama del Sevilla FC y del Real Valladolid en el pasado, donde también coincidió con Miguel Ángel Gómez.