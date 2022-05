El Cádiz y Víctor Chust acercan posturas

El defensa ha manifestado recientemente que le gustaría seguir en la Tacita de plata

Una vez acabada la temporada, los clubes de Primera división trabajan en la confección de la plantilla de cara al próximo curso futbolístico, y entre ellos el Cádiz Club de Fútbol. Los gaditanos, y según ha afirmado varias veces Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad, la intención es lograr dar un salto cualitativo con el el que lograr la permanencia la próxima campaña de una manera más holgada, y para ellos se quieren futbolistas con experiencia en la élite, jugadores que hayan militado varios años en la máxima categoría del fútbol español, pero también se quiere apostar por la juventud.

Este año, Víctor Chust ha sido una de las grandes sensaciones en el Cádiz. El defensa fue suplente en el primer tramo de la competición con Álvaro Cervera en el banquillo, pero con la llegada de Sergio González se hizo con un hueco en el once titular y tan solo Fali le arrebató un hueco en el eje de la zaga en las ultimas fechas.

La situación del defensa es compleja. Tiene contrato con el Real Madrid, club en el que no tiene hueco de cara a la próxima temporada ya que Ancelotti cuenta con Alaba, Militao, Nacho, Vallejo y aún no se ha oficializado la llegada de Antonio Rüdiger, quien firmará a coste cero procedente del Chelsea. Por lo tanto, sin hueco en la capital de España, Chust quiere seguir teniendo minutos en Primera división, y ahí entra en juego el Cádiz.

El equipo presidido por Florentino Pérez no pondrá muchas trabas para dejar al jugador, pero no traspasado a cambio de un millón de euros como se ha escrito. En la capital de España saben de la proyección del jugador, convocado recientemente para jugar con la selección española sub21, y es uno de los mejores defensas jóvenes de España.

El Madrid dejaría salir a Chust, el Cádiz vería con buenos ojos una segunda temporada del central en la Tacita de plata, y aunque parecía que el zaguero podría marcharse al fútbol italiano, al Lazio, en las últimas fechas, la historia parece haber dado un giro de guión.

Recientemente, en la Cadena Cope, Chust ha afirmado que "Me voy muy satisfecho porque vine al Cádiz para sumar muchos minutos, jugar partidos y dejar al Cádiz donde se merece. Mi despedida no sé cómo será, tengo contrato con el Real Madrid pero ahora empieza un mercado de verano y no sé que puede pasar" y reconocía que "si el Cádiz me llama pues lo escucharé porque he sido muy feliz aquí".

Para el regreso de Chust al Cádiz, el primer paso lo tendrá que dar el representante del futbolista cuando hable con el Real Madrid para conocer las intenciones del cuadro blanco. En el momento en el que le faciliten la salida, su representante se lo hará saber tanto a Enrique Ortiz como a Jorge Cordero y escucharán la oferta del equipo gaditano, y la de otros clubes que estén interesados.