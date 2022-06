El futuro de Arzamendia depende de una reunión con el Cádiz

El paraguayo cuenta con pretendientes, estando entre ellos el Independiente de Avellaneda

El Cádiz CF se encuentra ya planificando la próxima temporada, la cual será su tercera consecutiva en LaLiga después de que consiguiera la permanencia de forma agónica con una victoria contra el Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza por 0-1. Un triunfo que permite a la escuadra cadista asentarse en la élite del balompié español y comenzar a trabajar en un proyecto que tuvo más cambios de los previstos al inicio de curso, siendo el principal el de Álvaro Cervera que fue relevado, por malos resultados y un juego insuficiente, por un Sergio González que realizó un gran trabajo y que se ha ganado una renovación ya confirmada.

El siguiente paso para el Cádiz CF es hacer una plantilla de garantías, de gran nivel, para sufrir menos que en el pasado curso futbolístico. Por ello, se estudia el caso de cada futbolista con detenimiento para saber qué es lo mejor para todas las partes implicadas. Uno de los que más incógnitas atraen es el de Santiago Arzamendia, quien puede marcharse del Cádiz CF a pesar de que llegó el verano pasado procedente de Cerro Porteño a cambio de 2,1 millones de euros.

Independiente de Avellaneda quiere hacerse con los servicios de Santiago Arzamendia y está buscando llegar a un acuerdo con el Cádiz CF para conseguirlo como cedido. Así lo asegura el periodista Matías Martínez de Radio La Red. Una información que ha sido refutada por Roberto Antolín, periodista español, quien afirma que todo está en las manos del club argentino, ya que depende de los que "ofrezca" debido a que el Cádiz CF no vería con malos ojos el préstamo de su jugador debido a que "con el cambio de técnico no tuvo mucho continuidad, las lesiones no le hicieron mucho favor".

Aun así, todo está pendiente de una reunión entre el representante del futbolista, Javier Monges, con el Cádiz CF, puesto que el entorno del jugador quiere saber qué planes deportivos tiene la escuadra amarilla con el paraguayo que actualmente se encuentra concentrado con su selección nacional para poner cierre así a una larga temporada antes de comenzar sus vacaciones de verano.

A sus 24 años, Santiago Arzamendia tiene contrato con el Cádiz CF hasta junio de 2025 y esta temporada sólo ha jugado 17 partidos, 14 en LaLiga y 3 en Copa del Rey, en los que ha marcado un sólo gol, acumulando 760 minutos disputados.