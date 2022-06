El Cádiz y LaLiga ponen en marcha la vía legal contra un patrocinador de criptomonedas.

La empresa turca no paga y está perjudicando a la entidad que preside Manuel Vizcaíno

El Cádiz CF está planificado la próxima temporada, una tarea que no sólo se reduce al aspecto deportivo, donde se trabaja a conciencia para tener un equipo muy competitivo que le permita no sufrir tanto a la hora de conseguir la permanencia en LaLiga tal y como ocurrió el curso pasado, sino que también implica lidiar con factores económicos que son esenciales y repercuten directamente en la construcción de la plantilla. Un problema le ha surgido al Cádiz en este último apartado, puesto que el conjunto amarillo no ha recibido el pago de su patrocinador principal, el que luce en el frontal de s camiseta, Bitci, una empresa de criptomonedas de Turquía.

Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad andaluza, ha llegado a reconocer de forma pública que la sociedad otomana les debe una parte de lo que les corresponde pero no todo el importe. "Elegimos Bitci porque era el que más credibilidad tenía, pero va regular: pagó una parte, pero no ha pagado todo", dijo el mandatario cadista.

Ahora, según avanza 2playbook, Bitci va camino de los juzgados ya que el Cádiz CF, más otros equipos de LaLiga que tienen acuerdos con ella, RCD Espanyol, RC Celta y Deportivo Alavés, han puesto en marcha la vía legal para que se les abone lo que se les adeuda.

Por el momento, la plataforma turca de compraventa de criptomonedas culpa a su Gobierno para justificar los retrasos ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y varios clubes de LaLiga. El agujero, según algunas fuentes consultadas, supera los cinco millones de euros. El motivo se encontraría en la ley para regular los criptoactivos que impulsó el presidente Recep Tayyip Erdogan el pasado invierno. Una medida que, aunque aún no está en vigor, amenaza con suspender su actividad y vetar las transferencias internacionales de criptomonedas. "No tenemos problemas para pagar", han reiterado desde la tecnológica cuando se le ha preguntado por estos retrasos informa 2playbook.

En el Cádiz CF, que tiene contrato con la empresa turca hasta 2024, se da por hecho que no tendrá futuro el acuerdo y ya busca alternativas. El espacio de la camiseta de un conjunto de Primera división, aunque sea modesto, tiene un elevado valor y el Cádiz CF se está viendo perjudicado por el impago de su patrocinador principal, que tomó el relevo de Dafabet en la zona frontal de la camiseta. El Real Betis Balompié esquivó esta bala, quien trabajó bien antes de que surgieran problemas con Bitci, ya que dejó a la empresa turca tras el final de la temporada 2020/2021.