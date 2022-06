El Villarreal pregunta por Carles Pérez, quien estuvo en la órbita del Cádiz

El extremo tiene contrato hasta el verano de 2024 y busca nuevo equipo porque desea jugar

El mercado de fichajes está en plena ebullición. Las llamadas se intercambian entre clubes y representantes para poner de acuerdo a todas las partes posibles de una operación. Hay futbolistas que no entran en los planes de ciertos entrenadores por lo que tienen que buscarse nuevo destino para continuar su carrera deportiva. Es lo que le ocurre a Carles Pérez, futbolista español de la AS Roma, que sabe que no tiene hueco en el equipo de la capital de Italia.

Carles Pérez está en el mercado de fichajes después de que Jose Mourinho, entrenador de la AS Roma, le haya comunicado que no tiene hueco en su plantilla de la temporada que viene. El de Granollers y su entorno, al conocer esto, no han puesto pegas de ningún tipo y se ha puesto de acuerdo con la propia Roma para hallar una solución. El extremo necesita jugar, la Roma lo entiende y por eso ayudará en todo lo que pueda a encontrarle sitio. Así lo informa el periodista Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes.

Hay que aclarar que Jose Mourinho ha reconocido el trabajo de Carles Pérez y que el extremo siempre ha admitido que Mourinho le ha hecho mejor jugador en diferentes entrevistas, pero el interés romano por el atacante diestro Ola Solbakken, del Bodo/Glimt, ha acelerado la búsqueda de una salida satisfactoria para el catalán.

El primer conjunto que ha sondeado la posible incorporación de Carles Pérez es el Villarreal CF, que se encuentra muy activo en este mercado de fichajes. La escuadra de Castellón quiere fortalecer su equipo para asaltar las seis primeras plazas de LaLiga y evitar así la clasificación a la UEFA Conference League, tercer torneo continental en importancia, que jugará durante este año. Al tener las cuentas saneadas, la entidad amarilla se puede permitir ejecutar un traspaso. Situación que le agrada a la AS Roma.

No es la primera vez que Carles Pérez suena para un equipo español, puesto que meses atrás el portal italiano TuttomercatoWeb adelantó que el Cádiz CF y el RCD Mallorca pujaron por hacerse con los servicios del extremo en calidad de cedido durante el pasado mes de enero, ya que ambos buscaban revulsivos que le dieron un salto de calidad para salvar la categoría.

Canterano del FC Barcelona, Carles Pérez tiene contrato hasta el verano de 2024 con la AS Roma, donde llegó en el año 2020 a cambio de 11 millones de euros más 4,5 'kilos' en variables. Ahora, el catalán está abierto a regresar a LaLiga y el Villarreal CF puja por sus servicios futbolísticos.