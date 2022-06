Relacionado con Sevilla y Getafe, Espino reconoce que "me gustaría jugar en el Atlético de Madrid"

El jugador del Cádiz termina contrato en junio del año 2023

El futuro del Pacha Espino es una de las incógnitas en este mercado veraniego del Cádiz Club de Fútbol. El lateral uruguayo termina contrato el 30 de junio del año 2023 por lo que le resta tan solo una temporada de contrato con el submarino amarillo. Recientemente, el presidente del Getafe, Ángel Torres, reconocía que el club gaditano se lo había ofrecido pero que "No nos interesa. Nos lo han ofrecido, pero no hay nada más".

Los madrileños necesitan un recambio para Olivera, recién vendido al Nápoles. Otro de los equipos con los que fue relacionado ha sido el Sevilla FC.

Con la permanencia de los gaditanos la cláusula de rescisión del sudamericano es de 25 millones, un cantidad de dinero que no estarían dispuesto a pagar los sevillanos por el Pacha. La historia habría cambiado si los andaluces hubieran descendido, ya que su cláusula se habría rebajado a la mitad, y además, el Cádiz si tendría que haberle dado salida con el objetivo de cuadrar cuentas con el descenso de categoría.

Ahora, el jugador ha reconocido cuál sería su sueño. En una entrevista en Punto Penal de Canal 10 señalaba que "me gustaría jugar en el Atlético de Madrid", aunque bien es cierto que en ningún momento expresó su deseo por abandonar el Cádiz en el presente mercado veraniego.

"Cuando llegué a España no me conocía nadie. Era completamente desconocido. Un compañero del Cádiz me preguntó si me daba miedo jugar con tanta gente en la tribuna. No tenía ni idea a dónde venía", comentaba el lateral sobre sus orígenes en el submarino amarillo.

Uno de los encuentros más complicados para el defensa fue en el Camp Nou ante el FC Barcelona debido a su duelo con Dembélé. "Nunca la había pasado tan mal como cuando me tocó defenderlo. Fue una noche terrible para mí en lo personal".

Otro de sus sueños, y como para cualquier jugador, reside en poder jugar con la selección nacional de su país. Tiene la dura competencia de Olivera, ex jugador del Getafe y recientemente fichado por el Nápoles. "Veo muy difícil que me convoquen. La actuación de Matías Olivera en el lateral izquierdo viene siendo excelente".

El jugador uruguayo se encuentra en estos momentos de vacaciones en su país, y está previsto que regrese al sur de España para el inicio de la pretemporada del submarino amarillo. Mientras tanto, su futuro sigue siendo una incógnita.