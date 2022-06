"El cuerpo técnico no estaba haciendo las cosas bien y no puedes echar a 25 jugadores"

Los delanteros del equipo cadista hacen balance de la temporada tras conseguir la permanencia en Primera

Tanto Álvaro Negredo como Florin Andone han repasado en estos días su balance de la temporada con el Cádiz CF. El internacional español ha conseguido marcar siete goles en liga esta temporada, mientras que el rumano, cedido por el Brighton and Hove Albion, tan solo marcó un tanto en las primeras rondas eliminatorias de la Copa del Rey.

El balance de la temporada de Andone ha sido el siguiente: "Muy sufrida. Al final se ha conseguido el objetivo real de todos. Según va avanzando la temporada vas conociendo tu objetivo real. Igual al principio de la temporada partíamos de una base de intentar igualar la temporada pasada, pero se está mostrando lo complicado que es conseguir puntos en la competición. Estamos contentos. Las emociones del último partidos son increíbles. El club y la afición se merecen estar en Primera División. Esto es una pequeña, gran, familia. Enhorabuena a todo el mundo porque lo que hemos conseguido es algo grandioso".

El mejor momento para el delantero rumano y para el internacional español sin duda alguna fue el del gol del Choco Lozano, que sellaba la permanencia para los cadistas. "Estábamos rezando todos. Fue un día con muchas emociones. Nos merecemos estar en Primera División", decía el delantero cedido por el equipo inglés. "Tener que ganar, conseguirlo fuera de casa, arropado por muchísima gente que viajó con nosotros y teniendo la fortuna de que otros equipos fallaron. Al final conseguimos el objetivo", añadía Álvaro Negredo.

Para Negredo, su balance ha ido más allá de la consecución de la permanencia. "Ha sido un año muy duro, con momentos en la temporada en los que no han ido las cosas tan bien como esperábamos, donde nos costaba ganar mucho en nuestro campo y donde también hubo un cambio de entrenador que quería decir que las cosas no estaban yendo bien. Los jugadores no estábamos haciendo las cosas bien, el cuerpo técnico tampoco y al final es la decisión que se suele hacer, no puedes echar a 25. Sí que es cierto que el equipo creyó hasta el final y pudimos conseguir el objetivo, de una manera un poco angustiosa, pero con la que también se disfruta más", decía el delantero madrileño, acordándose de Cervera.

El mensaje para la afición de Florin Andone es el siguiente: "Siempre ha estado increíble. Es de las cosas más positivas que he visto en la ciudad y en el club. Ha apoyado en los malos momentos, en los campos de fuera, llenos en casa. Increíble, chapó, un 10".