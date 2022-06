El Málaga quiere la cesión de Haroyan

El futbolista armenio tiene un año más de contrato con el Cádiz

Varazdat Haroyan podría tener los días contados en el Cádiz Club de Fútbol. El defensa natural de Armenia fue el primer fichaje del cuadro gaditano para la pasada temporada, su incorporación sorprendía bastante ya que Álvaro Cervera repetía de manera constante que necesitaba jugadores con experiencia en Primera división, y el primer fichaje para una temporada que se sabía que sería más difícil que la anterior, se trataba de un jugador desconocido y sin pasado en clubes de primer nivel, aunque llegaba a la Tacita de plata recomendado por Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia.

Fue titular en el inicio de campaña con Cervera en el banquillo, llegando a marcar incluso en la visita de los gaditanos a Vallecas. Se destacaba como un central con un imponente juego aéreo, con bastante corpulencia, pero con dificultades a la hora de sacar el balón desde atrás, característica que no era indispensable para el guineano, todo lo contrario.

Sin embargo, el cese de Cervera y el fichaje de Sergio González cambiaría el rumbo de la temporada del Cádiz, y también del propio Haroyan. El técnico apostó por una nueva idea de juego que se basaba en el control de la posesión y la presión alta en campo rival, por lo que se decantó por centrales como Víctor Chust, Fali o Luis Hernández, incorporado sobre la bocina en el mercado invernal.

Desde aquel momento se convirtió en un fijo en el banquillo hasta que se lesionó el brazo con su selección. Causó baja en el tramo final e temporada aunque ya se encuentra totalmente recuperado.

Ahora, su futuro podría estar lejos de la Tacita de plata. Según informa Deportes Cope Málaga, el Málaga Club de Fútbol se habría interesado por la situación de Haroyan, quien tiene un año más de contrato con la disciplina amarilla.

Los malagueños querrían la cesión de un jugador que llegó a coste cero a Cádiz. En el cuadro gaditano no verían con malos ojos una salida del armenio debido a que son conscientes de que no entra en los planes de Sergio González, aunque les gustaría obtener algún tipo de compensación económica al respecto, aunque no menos importante será convencer al futbolista.

En su primera temporada con el Cádiz Club de Fútbol en Primera división, Varazdat Haroyan ha jugado un total de 17 partidos en liga sumando un total de 1438 minutos en los que anotó un gol, mientras que también participó en dos compromisos de la Copa del Rey.