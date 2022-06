Los fichajes de Vizcaíno para la plantilla del Cádiz

El presidente ha hablado sobre el futuro de la plantilla del equipo gaditano y sobre las posibles incorporaciones al equipo

El presidente cadista es particular por las declaraciones que ofrece a los medios, su claridad a la hora de hablar sin tapujos de cualquier jugador y su visión para mejorar al Cádiz y a todos los aspectos que le rodean hacen que esté siempre en primera plana cada vez que habla.

Manuel Vizcaíno ha tocado todos los temas actuales y no tan actuales en los que se ha encontrado inmerso el equipo del Nuevo Mirandilla. En una entrevista realizada por los compañeros del Diario de Cádiz, ha repasado toda la temporada del Cádiz y cómo se avecina el mercado de fichajes.

El balance de la temporada del Cádiz



"Por méritos incluso teníamos que habernos salvado antes de la última jornada, pero lo que hicimos al principio de la temporada nos lastró hasta el punto de tener que salvarnos al final".

La despedida de Álvaro Cervera



"No me resultó difícil, pero me dolió mucho. Desde que Cervera llegó al Cádiz sólo trabajé por él. Convertimos a un entrenador que no tenía una gran trayectoria en el fútbol profesional en el más importante por resultados de la historia del Cádiz...Con él tiempo él se dará cuenta de lo importante que ha sido para él el Cádiz. El club, la afición, la ciudad... nosotros hemos contribuido a forjar la leyenda de Cerver".

¿Necesidad de cuadrar cuentas en el Cádiz?



"Nosotros no tenemos que hacer ventas para cuadrar números. Vamos a dar beneficios, de los pocos equipos que va a tenerlos€Pocos beneficios pero dadas las circunstancias los suficientes para mantenernos en esa élite de equipos que entendemos que estamos haciendo las cosas bien, sin falsa modestia".

Las ofertas por los jugadores del Cádiz



"Llegan ofertas por jugadores pero ni de lejos se acercan a lo que queremos. No vamos a regalar a ningún jugador ni a mermar al equipo por una venta. Lo que sí haremos es que si llega una oferta por un precio adecuado y las condiciones te obligan ese dinero hay que aprovecharlo para mejorar la plantilla".

La cláusula del Pacha Espino



"Es de 20 millones de euros. Pero él tiene un condicionante para salir de 7 millones que al estar en el último año de contrato nos pondría en una situación complicada".

El caso Akapo



"Estuvimos hablando con él y dada la situación del mercado estamos estudiamos otras posibilidades además de la de Akapo. No significa que no se vaya a quedar. Entendemos que él también se busque la vida. Está el condicionante económico y la idea de cambiar caras y mejorar la plantilla como filosofía general".

La mejoría de la plantilla en el mercado



"El año pasado apostamos por inversiones que creo que darán sus frutos pero que no dieron el rendimiento inmediato que se esperaba. Jugadores por ejemplo como Alarcón, que fue de más a menos y tiene un futuro muy prometedor... Me gustaría por el resultado acercarme más al mercado que tuvimos en invierno que al de verano. En cualquier caso hay que seguir mezclando veteranía y apuestas con vistas al futuro. Para crecer tenemos que vender jugadores, es la mejor manera de que ese crecimiento se consolide en el club".

Nuevo patrocinio en la camiseta



"Seguro que no sigue (Bitci). Le debe dinero al Cádiz, a la Federación, al Alavés, al Espanyol, al Celta... Estamos buscando un nuevo patrocinador y una posibilidad avanzada es la de una firma cervecera".