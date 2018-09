Cabral, dispuesto a esperar por el Celta para renovar su contrato

Vigo, 29 ago (EFE).- El defensa argentino Gustavo Cabral, cuyo contrato con el Celta de Vigo finaliza el próximo 30 de junio de 2019, mostró este miércoles su deseo de ampliar su vinculación con la entidad celeste, aunque de momento la dirección deportiva no le ha trasladado oferta alguna.

"Mi cabeza está en el Celta a pesar de que no hayamos tenido ninguna charla en el aspecto de renovar o no renovar. Mi idea es seguir trabajando y si Mohamed sigue contando conmigo lo haré al cien por cien, después se verá que pasa cuando se quieran juntar o no", comentó en rueda de prensa.

Cabral llegó al Celta en el verano de 2012 procedente del Levante. En su primer año en Vigo jugó 29 partidos como titular, cuatro más que el siguiente y lejos de las 38 titularidades que disfrutó en la campaña 2014-15 y las 37 de la 2015-16 con Eduardo Berizzo como técnico. La pasada temporada, con Juan Carlos Unzué como entrenador, el central únicamente fue titular en 22 partidos.

Preguntado hasta cuando esperará para renovar, Cabral recordó que ya tuvo "alguna experiencia" de tener que esperar "hasta el último día" para sellar su renovación: "Si se tiene que esperar, se espera. Yo estoy tranquilo y pensando solo en lo que puedo dar en el día a día".

El defensa celeste destacó la importancia de haber sumado la primera victoria frente al Levante porque, a su juicio, ayudará a "reforzar" la idea de juego que está intentando implantar su compatriota Antonio Mohamed.

"Estamos contentos por la victoria y por haber ganado de visitante que la pasada temporada nos costó bastante. La actuación a nivel defensivo fue buena aunque todavía tenemos mucho margen de mejora", subrayó Cabral, para quien mantener la portería a cero es el siguiente objetivo del equipo.

El central no quiso comparar el nivel de esta plantilla con el de la pasada temporada, al mismo tiempo que no descartó la llegada o salida de algún futbolista antes de que se cierre el mercado de fichajes.

"El mercado es loco porque la gente empieza a desesperarse por reforzar las plantillas. No se sabe si puede venir o marchar gente. Ojalá que nos quedemos todos, que no haya una sorpresa de último momento y tengamos que agarrarnos la cabeza", concluyó.