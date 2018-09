Balaídos verifica al Atlético

Vigo/Madrid, 31 ago (EFE).- El estadio de Balaídos reencuentra a dos amigos desde la infancia, los entrenadores argentinos Antonio Mohamed y Diego Simeone, al frente de Celta y Atlético de Madrid, invictos en esta temporada, con cuatro puntos de seis posibles y enfrentados en un prueba de verificación para sus ambiciosos planes.

La solidez del conjunto rojiblanco, un aspirante a todo reforzado tras levantar la Supercopa de Europa y la llegada de jugadores que han subido el nivel de su plantilla, contra el crecimiento del equipo celeste, que ansía la clasificación para una competición europea con un plantel rejuvenecido y de mucho potencial en ataque.

Al mando, Antonio Mohamed y Simeone. "Ante todo, voy a enfrentar a un amigo que nos conocemos desde los siete años, así que toda una vida. Más allá de no haber coincidido en una parte de vida juntos, cada vez que nos vemos es como si nos hubiésemos visto ayer. Es lo que pasa normalmente entre amigos. Lo quiero mucho y le deseo absolutamente lo mejor", dijo este viernes el técnico del Atlético.

"Quiero dotar al Celta de una base sólida, como ha hecho Diego en el Atlético. Un día antes de fichar, me animó a venir al Celta", reveló recientemente en una entrevista con Efe el entrenador del conjunto celeste, que prioriza el orden defensivo y la verticalidad al fútbol de toque que caracterizó al Celta de Unzué.

Invicto en sus tres partidos oficiales de esta temporada, incluido el triunfo en la Supercopa de Europa contra el Real Madrid, pero irregular el pasado sábado frente al Rayo Vallecano, al que ganó por un gol de Antoine Griezmann y un par de paradas de Jan Oblak, el Atlético viaja a Balaídos entre algunas certezas y dudas.

Hay dudas en su juego, quizá una cuestión de tiempo y rodaje del nuevo proyecto del conjunto rojiblanco; en el ataque, sin tanto caudal de ocasiones como se espera; en el medio campo, sin fluidez en la última cita del campeonato, y en la defensa, vulnerable el pasado sábado en el Metropolitano con varias ocasiones rivales.

Pero se contraponen con sus resultados, dos victorias, un empate y el título europeo en Tallin, fiable hasta el momento en la dinámica que más importa y más calma da a cualquier equipo en la primera fase del curso, mientras adapta a sus seis fichajes para esta temporada, con Thomas Lemar hasta ahora intocable en el once.

Y, a la vez, con la transcendencia y la eficacia de siempre de sus dos futbolistas más incontestables: Griezmann, goleador decisivo con el Rayo y asistente en el tanto de Ángel Correa con el Valencia, y Oblak, sin el que el triunfo que encaminó el atacante francés habría sido imposible, sin dos paradas salvadoras en el tramo final.

También hay dudas en el once para este sábado al menos en tres posiciones: los dos laterales -en la derecha entre Santiago Arias y José Giménez, una vez que Juanfran Torres es baja por una lesión muscular-; en la izquierda entre Filipe Luis y Lucas Hernández y en una plaza en el medio campo, entre Thomas Lemar o Thomas Partey.

Y hay certezas en ocho nombres de la alineación: Jan Oblak, Diego Godín, Saúl Ñíguez, Ángel Correa, Griezmann y Diego Costa se mantienen en el equipo titular, mientras que José María Giménez, ya sea como lateral derecho o central -en el segundo caso Stefan Savic sería suplente-, y Koke Resurrección, bien en el medio o bien en la banda, regresan al equipo titular, del que sale Rodri Hernández.

Entre esos jugadores se mueve el once probable de Simeone, según las pruebas de esta semana para la visita a Balaídos, de donde salió reforzado el equipo en sus últimos tres desplazamientos a ese estadio, desde el 0-2 de 2015-16 al 0-1 del pasado curso, cuando se presentó allí después de doce choques con apenas cuatro victorias, o al 0-4 de 2016-17, también en la tercera cita y tras dos empates.

En esos últimos tres duelos en el estadio vigués, Griezmann ha marcado tres goles y el Atlético no ha recibido ningún tanto -tampoco lo hizo en un cuarto choque en Balaídos en la Copa del Rey de 2016-17 (0-0)-, de nuevo el reto que se propone este sábado, con los 18 justos para armar la convocatoria por las bajas por lesión tanto de Juanfran Torres como de Vitolo, con un esguince de rodilla.

Es la tercera salida de la temporada del equipo rojiblanco, que ganó la Supercopa de Europa en Tallin y empató a uno en Valencia. La pasada campaña, venció la mitad de sus duelos fuera -15 de 30-, con nueve igualadas, seis derrotas, y marcó el doble de goles (48) que recibió (24). En 14 choques no recibió ninguna diana en contra.

Entre ellos, su visita a Balaídos, donde doblegó al Celta aprovechando sus errores en la salida de balón. "Hay que minimizar las pérdidas para tener opciones", advirtió el central Gustavo Cabral.

Antonio Mohamed dará continuidad al equipo que ganó al Levante en el Ciutat de Valencia. El técnico está obsesionado con mantener la portería a cero y su plan pasa por alinear una defensa de cinco con Hugo Mallo como "falso" extremo. Cabral, Roncaglia y Néstor Araujo formarán en el centro del eje defensivo, con el paraguayo Júnior Alonso en el lateral izquierdo.

Frente al Levante, el Celta se descosió en la zona de creación. Dejó mucho espacio entre líneas. "Contra un rival como el Atlético no se puede repetir", advirtió Júnior Alonso. Mohamed, no obstante, mantendrá en la medular a Lobotka o Beltrán pese a los buenos minutos del turco Okay Yokuslu.

En ataque, pese a que Boufal ya ha mostrado su potencial saliendo desde el banquillo, el técnico argentino seguirá confiando en Pione Sisto, Iago Aspas y Maxi Gómez.

- Alineaciones probables:

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Araujo, Júnior Alonso; Lobotka, Beltrán, Pione Sisto; Aspas y Maxi Gómez.

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe; Correa, Saúl, Koke, Lemar o Thomas; Griezmann y Diego Costa.

Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

Estadio: Balaídos.

Hora: 18.30.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Celta (8º, 4 puntos), Atlético de Madrid (9º, 4 puntos)

La clave: El contraataque del Atlético.

El dato: El Atlético es el equipo que más veces ha ganado en Balaídos -22-.

La frase: Mohamed: "El vestuario está convencido de poder ganar".

El entorno: Filipe Luis continuará en el Atlético esta temporada, a pesar del interés del París Saint Germain en su fichaje, salvo sorpresa de última hora antes del cierre del mercado.