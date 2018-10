El Sevilla defiende su puesto ´champions´ ante un Celta que quiere auparse a ellos

Sevilla, 6 oct (EFE).- El Sevilla defiende este domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán la tercera posición que tiene en la tabla, gracias a sus tres victorias consecutivas, y lo hará ante el Celta, rival que solo tiene tres puntos menos y que lucha por meterse de lleno en la zona noble.

El equipo que entrena Pablo Machín superó una crisis de tres partidos seguidos sin ganar y sin marcar -Villarreal (0-0), Betis (1-0) y Getafe (0-2)- con un resurgir espectacular -Levante (2-6), Real Madrid (3-0) y Eibar (1-3)- con un balance de doce goles a favor y tres en contra.

En esa racha incluyó el 5-1 que logró ante el Standard Lieja belga en la Liga Europa, pero también en el torneo continental sufrió este jueves un traspiés en Rusia ante el Krasnodar, con una derrota por 2-1 que rompió la buena dinámica y mostró otra vez problemas en el sistema de contención.

El preparador soriano rotó significativamente en Krasnodar y le dio descanso en su alineación titular a jugadores que en las últimas semanas se habían mostrado imprescindibles y ello se notó.

Para el domingo se prevé que el 'once' sea el que ha dado los éxitos en las últimas semanas en una plantilla que sigue muy mermada de futbolistas por las lesiones de larga duración que se han acumulado desde el inicio de la temporada.

Así, el lateral Sergio Escudero, el central argentino Gabriel Mercado y los medios franceses Maxime Gonalons e Ibrahim Amadou seguirán de baja, aunque ya está recuperado de una dolencia muscular otro lateral, Aleix Vidal, quien se perdió por ello los últimos tres encuentros.

Deben volver a los puestos de la delantera el portugués André Silva y el francés Wissam Ben Yedder, quienes llevan en la liga siete y cuatro tantos, respectivamente, y que medirán su pólvora ante el exsevillista Iago Aspas, que suma cinco, y al uruguayo Maxi Gómez, quien acumula cuatro.

Además, el portugués Daniel Carriço volverá al centro de la zaga y Pablo Sarabia, también descansado, a la banda derecha, lo mismo que a la izquierda el argentino Franco 'Mudo' Vázquez, todos dirigidos por el incombustible Éver Banega.

La duda está en el central danés Simon Kjaer, quien regresó con molestias del partido de Rusia y al que se esperará su evolución hasta última hora.

Con ellos, el Sevilla intentará irse al parón en la liga por los partidos de selecciones nacionales con un buen sabor de boca y a la espera de recuperar lesionados para la reanudación del curso.

Mientras, el Celta de Vigo visita al Sevilla con la obligación de disipar las dudas que ofreció en sus últimos cuatro partidos ligueros, agigantadas en la última jornada ante el Getafe, lo que provocó una enorme pitada de sus aficionados al finalizar el choque, con todas miradas puestas en Antonio Mohamed.

El técnico argentino ya sabe que la exigencia es máxima en el Celta. Se lo recordó la afición tras el último partido y también el presidente Carlos Mouriño esta semana.

"La esencia de nuestro juego creo que podemos tenerla. No estamos preocupados, de momento", puntualizó el máximo accionista.

Ese "de momento" describe la desconfianza que dentro del club hay en el proyecto de Mohamed, sobre todo porque en la junta directiva están convencidos de que el argentino dispone de una "extraordinaria" plantilla para cumplir el objetivo de clasificarse para Europa.

El no tener un estilo propio y el continuo cambio de jugadores es lo que no ha gustado en el club del preparador celeste, que únicamente ha repetido tres veces el mismo once titular.

Y mañana volverá a retocar su equipo porque, más allá de la lesión que sufrió esta semana el centrocampista danés Mathias Jensen, su idea es regresar a la línea de tres centrales -Araujo, Cabral y Roncaglia- con la que empezó el campeonato.

Hugo Mallo y David Juncá serán los carrileros, con Lobotka y Fran Beltrán como organizadores en el centro del campo.

Junto a los indiscutibles Iago Aspas y Maxi Gómez actuará en el Sánchez Pizjuán Pione Sisto, quien regresa a la titularidad tras su suplencia frente a Valencia y Getafe.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Carriço, Kjaer o Gnagnon, Sergi Gómez, Arana o Aleix Vidal; Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez; Ben Yedder y André Silva.

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Araujo, Juncá; Beltrán, Lobotka; Pione Sisto, Aspas y Maxi Gómez.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 18.30 (16.30 GMT).