Mohamed: "Hay que estar muy intensos"

Antonio Mohamed, técnico del Celta, se mostró ayer "a la defensiva" porque "los palos" que ha recibido le han "obligado a cambiar y a ser menos transparente".

Lo único que dejó entrever es que Iago Aspas será titular y que la idea será "presionar arriba a un rival de jerarquía", el Betis, del que destacó que "intenta construir su juego desde la primera línea del arquero". "Es un equipo que insiste en su forma de generar el juego ofensivo desde la salida. Intentará mantener la posesión y no renunciará a lo que viene haciendo. Hay que estar intensos y tener muy claro el plan".

Hasta ayer, el argentino acostumbraba a desvelar en sala de prensa el once inicial. Esta vez, optó por el silencio: "Si digo algo y no sale como lo digo lo utilizan en mi contra, así que prefiero no dar información. Me obligaron a ser así. Me dieron muchos palos en la espalda y a veces duele". "Me reprocho a mí mismo el ser tan abierto. No me quejo de lo que escriben, al contrario. Me ayuda a cambiar", dijo.