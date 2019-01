Cardoso: "Para ganar al Athletic tenemos que ser agresivos con el balón"

Vigo, 5 ene (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, el portugués Miguel Cardoso, señaló este sábado que su equipo deberá ser "agresivo" con el balón para derrotar al Athletic Club, un rival, que a su entender, llegará "en alerta" a Balaídos por su situación en la clasificación.

"Viene de un ciclo con el nuevo entrenador en el que no pierde y para ellos éste partido es una oportunidad. Pero el enfoque de nuestro trabajo no está en cómo se pueden posicionar ellos, estamos centrados en lo nuestro", apuntó el técnico luso en rueda de prensa.

Cardoso reconoció que la ausencia de Iago Aspas es una baja "muy importante" por lo que supone el internacional español para el Celta, pero se mostró convencido de que lograrán suplirlo con garantías.

"Iago tiene unas características particulares, no podemos querer que otro sea como él porque no tenemos otro Iago. Pero estoy contento con lo que he visto en los entrenamientos. Hay gente con calidad, voluntad e ilusión", subrayó el preparador portugués, quien no tiene la intención de cambiar de dibujo por la ausencia de su máximo goleador.

A Cardoso le preocupa la fortaleza en el juego aéreo de Aritz Aduriz, "es un jugador con experiencia, de mucha calidad", por eso advirtió de la importancia de ser "agresivos" en las marcas.

"Lo que más me preocupa es que nuestros centrales sean capaces de controlar a sus delanteros cuando estén dentro del área. Aduriz se mete mucho en la espalda del segundo central para jugar suelto entre los dos centrales, y nuestro trabajo es controlarlo, estar muy bien posicionados y ser muy agresivos en el balón para ganar esos duelos", insistió.

El entrenador del Celta considera que el centrocampista danés Mathias Jensen "cada día está haciendo mejor las cosas" tras superar la lesión muscular que le mantuvo inactivo durante dos meses, pero recordó que en ese puesto la competencia es "dura" porque "ahí hay jugadores de muchísima calidad".