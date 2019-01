Miguel Cardoso se la juega el sábado contra el Sevilla

El Celta, próximo rival liguero del Sevilla, atraviesa por una delicada situación deportiva, situado en zona de descenso en la tabla. Una temporada para olvidar que ya le costó el puesto al 'Turco' Mohamed como entrenador, peligrando también ahora el puesto de su sustituto, el portugués Miguel Cardoso.

Así lo expresó en la tarde de ayer el presidente celeste Carlos Mouriño, quien compareció ante los medios de comunicación en la sede del club en Príncipe. "Hemos estado así otras veces y lo hemos conseguido revertir, y esta no va a ser la excepción. Efectivamente, el fútbol es cambiante y hay algunas circunstancias que se analizan cuando se le da la confianza a un entrenador o no. Hay muchas etapas en un camino para tomar una decisión como la destitución y es cuando se van quemando todas esas etapas. Mientras, el entrenador tiene que tener nuestra máxima confianza. Una vez pierda en todas esas etapas, con nosotros lógicamente no podría continuar. Ahora mismo Miguel tiene toda la confianza", explicó un Mouriño.

Eso sí, el presidente no quiso pillarse los dedos sobre el futuro del todavía entrenador del conjunto vigués: "No puedo asegurar si Cardoso seguirá o no si pierde el próximo partido. Eso lleva un proceso y cuando el proceso se acaba es cuando no hay más rendimiento que sacar. Ahora Cardoso no está en ese punto de máximo rendimiento y no puedo asegurar si se quedará o no. Lo que sí puedo asegurar es que mientras esté, tiene toda nuestra confianza y colaboración para intentar sacar al equipo de esta situación complicada".

Junto a ello, el mandamás celeste se refirió al mercado, asegurando que "se nos quieren llevar a cinco jugadores para este mercado de invierno, para dentro de cuatro días"; algo que, lógicamente, afectaría directamente al partido del próximo sábado en Balaídos frente al Sevilla, para el que no estará Aspas, por lesión. Y entre ellos, dos de sus mejores hombres: Maxi Gómez y Brais, por los que podrían pagar sus cláusulas. "Esos jugadores han estado tanteados y no sólo esos, tenemos el temor sobre alguno más que puedan pagar la cláusula. Por supuesto que sí". Junto a ello, también reconoció que el bético Sergio León es una "opción" y que Denis Suárez, imposible.