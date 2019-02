Boudebouz y su alegría por ganar al Sevilla.

Esta mañana ha sido presentado Ryad Boudebouz con su nuevo equipo, el RC Celta de Vigo. El mediapunta franco-argelino pasó por sala de prensa junto al director deportivo, Felipe Miñambres, para hablar con los medios como nuevo jugador celtiña y posar con su nueva camiseta.

"Agradezco al club que se interesara por mí. Estoy ya a disposición del entrenador y de mis compañeros. Confío en este equipo, y estoy seguro de que los resultados llegarán", dijo confiado en sus primeras palabras.

Fue preguntado sobre la competencia que tendrá en su puesto, así como sus preferencias a la hora de ocupar la zona ancha: "La competencia es algo bueno. Va a ayudarme a mejorar y también al equipo. Si por mí fuera, a mí donde me gusta jugar es por detrás del delantero". Además, también fue preguntado por su rivalidad con el Sevilla y la reciente victoria del Celta ante los hispalenses en la última jornada, a lo que Boudebouz respondió que "me alegré de la victoria del Celta. Como he jugado en el Betis, me alegra ganarle al Sevilla".

Boudebouz, cedido por el Betis hasta final de temporada, espera demostrar su fútbol en tierras gallegas, algo que en Heliópolis, tanto por lesiones como por falta de continuidad, no ha podido hacer.