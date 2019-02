Olaza: "Cuando vi el interés del Celta, no dudé en venir aquí"

El lateral izquierdo uruguayo Lucas Olaza, uno de los fichajes invernales del Celta de Vigo, reconoció que cuando recibió la oferta del club gallego no dudó en aceptarla pese a que su primera etapa en el filial celeste, en el curso 2015-16, no fue como esperaba. "Cuando me llamaron y vi el interés del Celta, obviamente no lo dudé para venir aquí. Es un gran club, ya lo conocía. Mi objetivo es darlo todo para tratar de ayudar al equipo en lo que más necesite", explicó.



Olaza, quien todavía no ha debutado en LaLiga, considera que ha madurado "tanto en el tema futbolístico como personal" tras haber pasado por una liga, a su juicio, "tan competitiva" como la argentina. "La gente del Celta siempre me ha tratado muy bien, por eso volví también. La gente, dentro del club, es extraordinaria, eso me motivó a venir", insistió en una entrevista con Celta Media el futbolista, quien no escondió su preferencia por el fútbol ofensivo.



"Yo trato de explotar una virtud que creo que es lo mejor que tengo, que es la pegada, el disparo de larga distancia y los centros. En este último tiempo, en Argentina también he mejorado mucho en la marca. Lo primero de los laterales es ser fuertes en defensa para luego poder atacar".