Hugo Mallo se disculpa por sus declaraciones sobre Boufal

El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, se disculpó por sus declaraciones sobre su compañero Sofiane Boufal a la finalización del partido contra la SD Huesca (3-3), y en sus redes sociales dejó claro que su intención no era señalar al internacional marroquí. "Nada más sonar el pitido final he atendido a la televisión enviando un mensaje equivocado sobre un compañero. Me expliqué mal o se me entendió mal, esa no era mi intención. No soy nadie para hacerlo, y yo soy el primero que fallo", escribió el lateral derecho, junto a una imagen de un entrenamiento en la que aparece con Boufal.



El lateral culpó a Boufal, al concluir el partido, de no haber pasado el balón a Iago Aspas en una jugada que podía haber significado el 0-3. "En la segunda mitad, con el 0-2, hemos perdonado en una jugada clara el 0-3 que hubiera sido la sentencia. Boufal tenía a Iago Aspas solo en el segundo palo pero prefirió tirar y se le escapó. Si entra, el encuentro se acaba. Tenemos que ser menos egoístas en ese tipo de acciones", señaló Mallo.



Hugo Mallo quiso restar importancia a la polémica, "todos tomamos buenas y malas decisiones", y apuntó que "lo más importante" es que, a su juicio, el vestuario del Celta está "unido" para sacar adelante la situación complicada en la que se encuentra. Con un punto sumado anoche en El Alcoraz, el equipo dirigido por Fran Escribá se situó a un solo punto del Villarreal, el equipo que marca la barrera de la salvación.