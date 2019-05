Escribá no habla de su futuro: "Lo único que me preocupa es el Rayo"

Escribá no habla de su futuro: "Lo único que me preocupa es el Rayo"

Vigo, 17 May (EFE).- Fran Escribá eludió este viernes hablar de su futuro como entrenador del Celta de Vigo porque está centrado "únicamente" en el partido de mañana contra el Rayo Vallecano, en el que buscarán el punto que necesitan para sellar su permanencia en Primera sin estar pendiente de lo que haga el Girona ante el Alavés.



"A mí, lo único que me preocupa es el Rayo. Vine aquí para intentar ayudar a salvar al equipo y estamos a punto de que ese objetivo esté cumplido. Estoy encantado con haberlo cumplido y a partir de ahí, si estamos todos contentos será momento de seguir. Si alguna de las partes duda porque no somos la mejor pareja, yo estaré agradecido o el club estará agradecido y ya está", declaró en rueda de prensa.



El técnico valenciano confesó estar "muy feliz" en Vigo pero no consideraría "una decepción" que la directiva que preside Carlos Mouriño no apueste por él para el proyecto del próximo curso: "Mi decepción hubiera sido no sacar esto, sacarlo me da la satisfacción más grande".



Escribá reconoció que su equipo está "muy cerca" de la salvación matemática, y al ser cuestionado por si fuese el entrenador del Girona no se escondió: "Pensaría que es muy, muy difícil porque hay una diferencia de goles importante y porque se tiene que dar que ellos ganen de forma cómoda y que nosotros suframos una derrota grande".



A diferencia de Iago Aspas, no ha querido calificar como "un fracaso" la temporada del Celta porque, a su juicio, es una palabra "muy fuerte" pese a que tanto el consejo de administración como el vestuario se marcaron como objetivo volver a Europa: "Iago es un futbolista con mucha ambición y quería más para el equipo, pero decepción creo es una palabra que se acerca más a lo que se ha vivido".