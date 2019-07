Denis Suárez: "El Valencia dudó de mí por cuestiones extradeportivas y no lo consiento"

Denis Suárez ha explicado hoy las razones por las que ha acabado recalando en el Celta y no en el Valencia, como en un principio parecía. En una entrevista a TV3, el gallego ha criticado a la dirección deportiva che.

"Se han dado diferentes circunstancias. Estoy muy agradecido a Marcelino y lo voy a decir siempre, es el mejor entrenador que he tenido en toda mi carrera. Ha insistido mucho en que fuese al Valencia CF pero creo que la insistencia que él mostraba no era la misma que tenía el club realmente. En ese aspecto me ha decepcionado un poco la dirección deportiva que tiene el Valencia CF porque no ha creído en mí, porque ha dudado de mí en aspectos extradeportivos que no estoy dispuesto a consentir. Se duda de mí extradeportivamente cuando yo he sido un chico superprofesional que dedica todo su tiempo al fútbol y a cuidarse. Eso me ha dolido", ha afirmado el centrocampista.

Según las declaraciones de Suárez, el Valencia CF no ha querido sumarlo al club a pesar del empeño que ha puesto en ello el técnico Marcelino.

Es por eso que, finalmente, el jugador ha vuelto a casa firmando por cuatro temporadas con el Real Club Celta de Vigo. Este equipo es el que el gallego abandonó hace ocho años, el mismo que lo vio crecer profesionalmente desde 2009. "El Celta ha hecho un gran esfuerzo porque esté aquí. Es el club de mi vida desde pequeño. La afición está volcadísima con mi fichaje y lo que quiero es devolver al Celta donde se merece, que es en Europa".