Escribá: "El indulto me parece grave y poco serio; han tenido dos meses"

Al entrenador del Celta de Vigo, Fran Escribá, le parece "poco serio" y "grave" que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, pueda indultar a los jugadores sancionados por acumulación de amonestaciones el mismo día que empieza LaLiga.



"Han tenido dos meses para decidir si hay indulto o no. El día que empiece LaLiga estar así no beneficia a nadie. Me parece menos serio, más grave eso que lo del cierre de fichajes", declaró el técnico celeste en rueda de prensa.



Escribá, que no se podrá sentar en el banquillo por su expulsión frente al Rayo Vallecano en el último encuentro del pasado campeonato, se siente "afectado" porque existe la posibilidad de que el Real Madrid pueda contar con el lateral derecho Dani Carvajal.



"No hemos cerrado el vídeo del partido por si al final está Carvajal. Me parece algo grave porque uno está preparando el partido con o sin ese jugador. No es lógico que hoy empiece LaLiga y aún esté en el aire de si van a participar determinados jugadores o no", insistió.



En este sentido, el entrenador del Celta apuntó que Carvajal es un jugador "importante" pero tiene "un recambio fácil y lógico para todos", algo que no sucedería en caso de que uno de los indultados fuese Leo Messi o Eden Hazard.



"Imaginemos que pase con un jugado determinante como Messi o Hazard, que a veces condicionan el juego. Tu preparas ese partido condicionado por determinadas ausencias y de repente el día del partido te cambian todo. No es nada serio", concluyó.