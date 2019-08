Escribá: "No nos interesa un partido loco"

Escribá: "No nos interesa un partido loco"

Vigo, 16 ago (EFE).- Fran Escribá, entrenador del Celta de Vigo, restó importancia a los resultados del Real Madrid durante la pretemporada, dijo estar convencido de que los blancos aspirarán "a todo" esta temporada, y avisó de que a su equipo no le interesa un choque "loco" en el duelo con el que ambos clubes abrirán este sábado LaLiga en Balaídos.



"No nos conviene un partido de ida y vuelta, una de las cosas que dije cuando llegué aquí es que quería un equipo más ordenado y equilibrado. Y eso no casa bien con un partido loco. El Real Madrid te puede hacer mucho daño con el control del balón pero también te lo puede hacer corriendo porque tiene jugadores para salir muy rápido en transición", apuntó.



El preparador celeste señaló que su equipo llega "en condiciones de competir" a pesar de cerrar los partidos veraniegos con dos derrotas ante Tenerife y Lazio.



"Lógicamente estamos algo condicionados porque hay jugadores importantes lesionados, pero el equipo se acerca a lo que todos queremos", puntualizó Escribá, quien dejó entrever que el recién llegado Pape Cheikh será su apuesta para suplir al lesionado Okay Yokuslu.



"Es un medio que no es específicamente defensivo, pero nos aporta físico. Sigue teniendo buena distribución, es muy activo y generoso. Tiene mucho recorrido. Sabe que una de las funciones que va a tener que hacer mientras no se recupere Okay es dar un sustento en el centro del campo. Por físico y por forma de jugar nos lo puede dar perfectamente", explicó.



Para el entrenador del Celta, que no podrá contar con Hugo Mallo, Okay, Juncá y Santi Mina, la clave del choque ante el Real Madrid, al que definió como "un equipazo, pasará por estar "mejor" en las dos áreas.



"El Real Madrid te obliga a defender muy bien porque inevitablemente te genera cosas. Nosotros no vamos a renunciar a tener el control del juego, pero el Real Madrid ha demostrado mil veces que es peligroso controlando el juego y también corriendo porque tiene futbolistas para crearte daño en las transiciones. Se va a reducir todo a la definición en ambas áreas", puntualizó.



Escribá tiene claro que el conjunto blanco será "un candidato a todo" porque "por historia" está obligado a pelear por todos los títulos.



"Hay que analizar el nivel de los rivales a los que se ha enfrentado durante este verano. No ha jugado contra ningún equipo de meterle ocho o diez goles, que al final son una mentira. Esos partidos solo valen para las estadísticas. Sus rivales han sido de máximo nivel", subrayó.