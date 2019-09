Mallo sobre entradas tendón de Aquiles: "Esto es el hazmerreír de todos"

El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, se quejó del criterio arbitral por la expulsión de su compañero Jorge Sáenz a los diez minutos del partido de esta tarde contra el Valencia, y pidió a los estamentos arbitrales que cambien "cuanto antes" la nueva norma.



"Me quedo sin saber qué decir. Para mí la de Jorge no es expulsión. Van muy juntos, y es verdad que puede haber un pisotón, pero lo que tenemos que ver es la intencionalidad. Ayer estoy viendo en mi casa el partido del Barcelona, ves lo de Maxi y no se juzga de la misma manera. Creo que hay que llegar a un acuerdo porque esto es el hazmerreír de todos", criticó.



En este sentido, el lateral derecho destacó la importancia de "cortar" cuanto antes esta norma porque "si no es así en cada partido vamos a ver como uno o dos jugadores son expulsados".



"Al mínimo roce, con una entrada por detrás y con un jugador del Granad quejándose, dentro del campo teníamos la sensación de que iba a ser expulsión. Esto no puede ser. Hay que cambiarlo", insistió.