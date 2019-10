Escribá, sobre su ultimátum, Aspas, Rafinha...

Fran Escribá, como Rubi, se juega el puesto en un Betis-Celta de alta tensión. Pese a ello, el entrenador valenciano ni se inmuta. Como si fuera un partido más, el aún entrenador céltico prefirió centrarse en el equipo y analizó, aunque de forma escueta, uno a uno la situación de sus jugadores de cara al encuentro del Benito Villamarín.

Posible ultimátum y final ante el Betis

"Sinceramente no lo sé, no pienso en mí en estas situaciones, pienso en el equipo, en darnos una alegría, mi situación no me preocupa lo más mínimo".

Reunión con Felipe Miñambres

"Hablamos de todo como en cualquier partido desde marzo. La comunicación siempre ha sido fluida. El mensaje que recibo es más positivo que otra cosa".

Una final en Sevilla para ambos

"Para los equipos no lo es porque queda mucha Liga. Por potencial tanto Betis como nosotros vamos a salir de ahí. Los dos partidos que pudimos ganar en casa acabamos con expulsiones, nos está pasando todo al revés. Rubi es un excelente entrenador y seguro que los dos vamos a salir de ahí".

Respaldo público de la plantilla

"Lógicamente les estoy agradecido. También dije que si no fuera así, no estaría aquí. Yo noto su respaldo, la plantilla cree en lo que hace y prefiero que señalen al entrenador y no a la plantilla".

Cambio de sistema

"Si recordaran el partido del año pasado contra la Real Sociedad, jugamos 4-3-3, que parece que siempre jugué 4-4-2. Cuando los resultados eran buenos, no había debate con el dibujo, para mí no es un debate interesante. Uno intenta sacar lo mejor de su plantilla, pero no renunciar a sus principios. Aunque tenga un sistema base, he utilizado otros a lo largo de mi carrera".

Fichaje de un extremo

"A mí cuando me preguntaban en verano si podía faltar alguien en banda decía que sí, nunca me senté aquí con una demanda de ese tipo. La plantilla es mejor que el año pasado y lo que necesita el equipo es enlazar dos victorias consecutivas".

La situación de Rafinha, que recibió el alta este lunes

"Los que están lesionados más la sanción de Pape. Había algún jugador con molestias y ahora veremos si puede ir en la lista. . Rafinha se entrenó bien y va a venir seguro, otra cosa es que juegue de inicio. Araujo también está bien.

La adaptación del exblaugrana

"Nadie está dando su mejor versión, ni Rafinha ni el resto, pero entrenan a tope y se les nota. Cuando uno entrena a un equipo que está muerto lo nota, pero este equipo no lo está para nada".

La sequía de Iago Aspas (un gol en diez partidos)...

"No tengo duda de que Aspas volverá a marcar sus goles y rendir a su máximo nivel, pero le ocurre como al grupo. Todos volverán a su rendimiento habitual".

Denis Suárez

"Un jugador tan importante como él le llegan menos balones. Hubo dos o tres partidos en los que brilló mucho. Lo veo participativo. A nivel de intensidad y de ritmo, lo da todo. Y da la cara siempre tanto dentro como fuera del campo".

La poca participación de Okay Yokuslu

"Apostamos por Fran -entró por Denis- por el dinamismo ante un equipo como la Real. Lo importante es que tenemos a los tres mediocentros en condiciones y mañana decidiremos".

Y la de 'Toro' Fernández (apenas 25 minutos en los siete últimos partidos).

"Tuvo la mala fortuna de que por el resultado y el ritmo de los partidos no se demandaba su presencia y eso le está perjudicando. Queremos que juegue más, pero a veces el partido no pide ese cambio".

