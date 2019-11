Óscar García, aventajado de Cruyff, en el Camp Nou para impartir doctrina

El nuevo entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, regresa al Camp Nou, aunque esta vez lo hará como rival en el banquillo, al que alguna vez optó para ser el titular, siguiendo los pasos de su mentor, Johan Cruyff.



Uno de los alumnos aventajados del cruyffismo se pondrá mañana a impartir doctrina en un recinto donde hace tiempo se ha instalado un murmullo, porque el Barcelona de Ernesto Valverde, avalado por dos títulos de Liga, no acaba de convencer a la parroquia culé.



El nombre de Óscar García ha estado algunas veces en la lista de futuribles para dirigir al equipo catalán, especialmente por estar asociada su formación a la idea cruyffista, con la que más veces el Barcelona ha logrado títulos en los últimos tres decenios.



Óscar García fue uno de los muchos alumnos que tuvo Cruyff, con el que también compartió experiencia con el malogrado entrenador holandés cuando fue su ayudante como entrenador de la selección catalana.



A partir de mañana sábado, y coincidiendo su estreno con el partido del Camp Nou, a Óscar García se le presenta una oportunidad de oro para reivindicarse ante el equipo que alguna vez lo pretendió, pero nunca se atrevió a darle las riendas del club, por mucho cruyffismo que corriese por sus venas.



Además de su formación como jugador y el inicio como técnico bajo la sombra de Johan Cruyff, a ambos les unió una gran amistad, que quedó explicitada en la carta de despedida del actual técnico del Celta en el fallecimiento de Cruyff hace unos años.



"Me hice entrenador por ti. Tuve muy claro que lo que me habías enseñado tenía que darle continuidad y no quedármelo sólo para mí. He tenido el privilegio de conocer primero al mito y después a la persona y tengo que confesarte que nunca pensé que la persona podría estar al nivel del mito, pero como en muchas cosas de mi vida, me equivoqué", escribió en una carta de despedida.



"Estoy seguro que la persona que más ha influido en tu vida ha sido tu mujer. A ella le debo dos de los momentos donde me he sentido más querido, honrado, orgulloso y a la vez triste. Uno fue a los pocos minutos de irte y el otro momento al día siguiente. Nunca olvidaré lo que me hizo sentir. La otra persona es Jordi, tu orgullo y mi amigo. Él confió en mí y me dio mi primera oportunidad profesional. Mi obsesión fue y ha sido estar al nivel de confianza que me disteis", finalizó en aquella emotiva misiva al que Óscar García considera su maestro.



Con el magisterio adquirido, Óscar ha hecho carrera en diferentes equipos con suerte diversa, quizá las más destacadas en el Maccabi y, sobre todo, en el Red Bull Salzburgo, con el que logró dos Ligas y dos Copas de Austria.



El Celta es el séptimo equipo al que dirigirá en su carrera y el primero en LaLiga, competición que conoce como jugador, al haber participado con los siguientes equipos: Barcelona, Albacete, Valencia, Espanyol y Lleida (en segunda, hasta que en el 2005 se retiró, con 32 años).



Además de estas experiencia, Óscar García Junyent cuenta con la formación como técnico en el Barcelona, cuando se hizo cargo del juvenil A y logró en la misma temporada la Liga, la Copa y la Copa de Campeones de juveniles de España.



Mañana sábado la mirada de toda el Camp Nou estará fijada en su equipo, pero muchísimos ojos estarán pendientes de Óscar García y su Celta, pues para el nuevo entrenador no sólo existe el compromiso de levantar al conjunto gallego, sino validar su perfil para que un día en las quinielas su nombre sea el escogido para dirigir al Barcelona, realizando una trayectoria similar a la de Luis Enrique Martínez, cuando dio el salto del Celta al Barça.