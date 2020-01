Lobotka no viaja a Mérida ante su inminente fichaje por el Nápoles

Lobotka no viaja a Mérida ante su inminente salida al Nápoles

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, confirmó este viernes que el internacional eslovaco Stanislav Lobotka, que está a la espera de que el club gallego cierre con el Nápoles su salida a la Serie A, no viajará con el equipo a Mérida para disputar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.



"Hablé con él, y prefiero a otro jugador al cien por cien que a Lobotka pensando en otras cosas", justificó el técnico del conjunto gallego, quien dejó entrever su enfado por el comportamiento del futbolista en estas últimas semanas: "Hay algunas cosas que ha podido hacer mejor, pero no sé quién le rodea o asesora".



El técnico celeste dijo que Lobotka está entrenando "muy bien" pero, al igual que antes de enfrentarse al Osasuna en Liga, no lo ve centrado "al cien por cien" en el Celta. "Necesitamos en cada partido a gente que esté focalizada en ayudar al equipo. Él me dijo que mentalmente no está del todo centrado, y por eso es mejor otro jugador que nos quiera ayudar. Lógicamente todos sabemos de la calidad Lobotka, es uno de nuestros mejores jugadores, pero la situación es la que es", señaló Óscar.



El acuerdo entre el Nápoles y el jugador es total, por lo que sólo falta que el Celta acepte la última oferta que le presentó el club italiano, de 20 millones de euros y 5 más si se cumplen una serie de objetivos.