El Celta impone una multa ?muy fuerte? a Pape Cheikh por su indisciplina

El Celta de Vigo ha impuesto una multa "muy fuerte" al centrocampista Pape Cheikh por sus reiterados actos de indisciplina en las últimas semanas, según reveló este martes el director deportivo del club, Felipe Miñambres, quien también confirmó que el jugador descartó salir en este mercado invernal pese a enfrentarse a una situación "muy complicada" en Balaídos.



"Tenía opciones para irse a algún equipo de la liga francesa, pero ha preferido quedarse e intentar revertir una situación muy complicada para él. Más que por juego, es por comportamientos. Tiene una multa muy fuerte del club, y a partir de ahí entrena normal. Ahora depende del entrenador que compita o no compita", explicó.



En este sentido, señaló que el comportamiento del ex futbolista del Olympique de Lyon no "agradan" ni a los dirigentes celestes ni al técnico Óscar García Junyent y que, por eso, decidieron ese castigo. "Pero el fútbol está lleno de casos de jugadores que parecía que no contaban y luego sí contaron", recordó Miñambres, que no escondió su "preocupación" por la situación clasificatoria del equipo, que achacó principalmente a la falta de gol. "La temporada pasada metíamos goles pero también encajábamos muchos; y este año nos sentimos más seguros atrás pero ahora el desequilibrio nos llega por un lado que no esperábamos y que tanto daño nos está haciendo", aseguró.



El máximo responsable del área deportiva del Celta espera que sus jugadores sean "fuertes" mentalmente porque llevan tiempo "sin ganar", y cuando eso sucede es "normal" que afecte al rendimiento. "No queda otra que derribar esa puerta. Nos está costando muchísimo marcar, pero sólo nos queda insistir. Tenemos que seguir creyendo porque en algún momento cambiará esta dinámica", aseveró Miñambres, para quien la plantilla ha ganado "en experiencia" con la llegada de los refuerzos invernales -Murillo, Bradaric y Smolov-.



"El míster prefirió que trajéramos a un delantero y en determinados momentos colocar a Iago en banda derecha. Y ahí se abrió la posibilidad de traer a Smolov. Él quiso venir, y eso facilitó que se pudiera hacer una operación muy complicada. Es un futbolista de un nivel altísimo, esperemos que se adapte rápido", dijo sobre el delantero ruso.