Óscar García cita a 19 jugadores ante el Sevilla

Tras el entrenamiento de esta mañana en Balaídos, Óscar García, técnico del Celta, ha dado a conocer la lista de convocados para el partido que disputarán mañana domingo ante el Sevilla a partir de las 18:30 horas.

Un partido para el que Balaídos ha colgado el cartel de 'No hay billetes' y donde se espera un gran ambiente en busca de la ansiada victoria que les aleje de la zona de descenso. Así pues, Óscar García ha citado 19 futbolistas, por lo que deberá hacer un descarte antes del comienzo del partido.

El técnico catalán no cuenta con la baja por lesión de Kevin, mientras que Juncà, Juan Hernández, Pape Cheikh y Saénz no estarán por decisión técnica. La lista completa la forman: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Araujo, Okay, Denis Suárez, Fran Beltrán, Smolov, Iago Aspas, Sisto, Rafinha, Rubén Blanco, Bradaric, Olaza, Aidoo, G. Fernández, Murillo, Santi Mina, Brais Méndez e Iván Villar.