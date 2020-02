Óscar, contra un Sevilla "de Champions" y una mala racha que dura meses

Óscar confía en la remontada de un Celta que, pese a su mejoría en los últimos partidos, sigue en posiciones de descenso y espera que ésta comience ante un Sevilla al que ve como "un equipo de Champions" y con "con futbolistas muy desequilibrantes". Y en un Balaídos donde quiere hacerse fuerte en esta segunda vuelta. De hecho, ésa parece ser la clave de la mala situación celeste. El equipo vigués no gana en casa desde la primera semana de octubre y en este tiempo está jugando mejor fuera que ante los suyos.

Pese a ello, espera que Balaídos "se llene" mañana y quiso agradecer el apoyo de una grada que no ha decaído en este tiempo, pese a los resultados. En este sentido, advertía sobre la necesidad de "mejorar en las dos áreas" para que las buenas sensaciones ofrecidas en los últimos partidos se traduzcan en puntos. "Yo no sé como se puede jugar mal y ganar partidos a largo plazo. Otra cosa son los estilos y la forma de entender este juego, pero lo más normal es que consigan más victorias y por consiguiente más puntos jugando bien que haciéndolo mal". Y para ello, considera vital que su equipo "empiece a aprovechar las ocasiones de gol que genera en cada partido y minimice las del equipo contrario".

"Cuanto más nos vamos acercando al final, más importantes son los partidos. Es un partido importante, estamos preparados y querremos dar el siguiente paso. Hemos mejorado en algunos aspectos y el siguiente paso tiene que ser empezar a ganar", señalaba Óscar en la rueda de prensa previa al choque, en la que no ha aclarado si hará más cambios en el once. De hecho, no ha querido desvelar si, como en Mestalla, alineará un esquema de tres centrales y jugará con una defensa de cuatro. "Hemos tenido todo tipo de resultados con todos los sistemas. Dependerá del estado de forma de los jugadores, de cómo compiten y también del rival", advertía.

Asimismo, tampoco ha asegurado la titularidad de los fichajes Smolov y Bradaric, a los que no ve para jugar noventa minutos. "Son dos jugadores que vienen de hacer una pretemporada, hay que ir con mucho cuidado con ellos porque no nos podemos arriesgar a que sufran una lesión que nos perjudique. Tenemos que ser cautos. No están para jugar los 90 minutos, pero en un par de semanas estarán mucho mejor", afirmó.