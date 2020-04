Olaza: "Me gustaría seguir en el Celta"

El lateral izquierdo uruguayo Lucas Olaza, a quien permanecen atentos Real Betis o Valencia CF, mostró este martes su deseo de continuar en el Celta de Vigo más allá del 30 de junio, cuando finaliza su vinculación con la entidad gallega, que tiene una opción de compra -de cuatro millones de euros- sobre el futbolista cedido por el Boca Juniors.

"Ya hace un año y medio que estoy aquí y yo siempre digo que estoy muy bien. Ahora hablar de eso en esta situación es complicado, pero sí que me gustaría seguir porque me tratan muy bien, porque estoy jugando y porque tengo el apoyo de la gente. Espero poder seguir en el Celta", declaró el futbolista uruguayo en una entrevista difundida por el club vigués.

Olaza reconoció que se quedó "asombrado" cuando, en el mercado invernal de la pasada temporada, su agente le informó del interés del Celta, club que conocía de su paso por el filial de Segunda división B.

"No creía que podía volver y no lo pensé mucho. Era una buena oportunidad para jugar en el fútbol europeo", puntualizó el lateral, que achacó su falta de minutos en sus primeros meses -no debutó con la camiseta celeste hasta el mes de marzo, después de la lesión de David Juncá- a su falta de ritmo.

"El equipo aquí estaba en competición y en Boca estábamos en pretemporada. La velocidad de juego también es diferente y aquí hay mucha más calidad, por eso me costó entrar en la dinámica del equipo. Uno siempre trata de esperar su oportunidad y aprovecharla", manifestó.

Olaza admitió que no salir de casa por el confinamiento "se hace duro", pero insistió en la importancia de ser "fuerte" mentalmente para estar preparado en caso de que la competición se reanude en los próximos meses.

"Estábamos en una línea ascendente, al equipo se le veía de otra manera, con mayor agresividad, que era lo que nos faltaba. Veo muy bien al equipo y está muy unido. Estamos con muchas posibilidades de terminar la temporada de la mejor manera", finalizó.