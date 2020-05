Óscar García: ?Pione Sisto sabe que no hizo lo correcto?

Vigo, 29 may (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, aseguró este viernes que el internacional danés Pione Sisto sabe que ?no hizo lo correcto? saltándose el confinamiento para regresar a su país durante el Estado de Alarma, pero también dejó claro que el jugador no recibirá más castigo que la sanción económica que ya le impuso el club.



?No tengo que hacer borrón y cuenta nueva. Va un poco retrasado en cuanto a entrenamientos, pero ni el club lo castigó ni yo tampoco. Fueron otros motivos. Lo que importa es que está entrenando con nosotros y esperemos que se ponga bien físicamente para intentar ayudarnos en estos últimos partidos?, explicó el técnico celeste.



Óscar García no cree que la posibilidad de hacer cinco cambios vaya a beneficiar a su equipo porque, a su juicio, todos los equipos que luchan por evitar el descenso tienen ?plantillas parecidas? en cuanto a longitud.



?Las normas son para todos y hemos llamado a jugadores del filial. Lógicamente, los equipos grandes que pueden fichar y tener jugadores de un nivel parecido tienen mucha más ventaja en este tipo de situación?, puntualizó.



El entrenador del Celta destacó que llegarán ?preparados? a la vuelta a la competición, y elogió el compromiso de los jugadores que finalizan contrato el próximo 30 de junio porque ?todos ellos han venido a un gran nivel?.



?Se les nota cómo entrenan que tienen ganas de ayudar al Celta en estos últimos once partidos?, insistió Óscar García, al que no le gustaría jugar con altas temperaturas porque sería ?perjudicial? para la salud de los jugadores e iría ?en detrimento? del espectáculo.



?Todavía no tenemos horarios de partido. Veremos cuando salgan y nos tendremos que adaptar. Seguro que va a haber el cooling break y lo de los cinco cambios también ayudará. Pese a todo, será complicado jugar a esas horas?, concluyó.