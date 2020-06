Nolito, gol y asistencia en un reestreno espectacular

Una derrota y un empate habían sembrado el pesimismo en Vigo, al que sólo el gol 'in extremis' del Leganés en Mallorca había impedido caer hace un par de días a zona de descenso. Sin embargo, todo empezó a cambiar desde el jueves. Un viejo conocido, Nolito, se incorporaba tras recibir el permiso del Sevilla y, hoy, en sólo unos minutos ha marcado su primer tanto en su segundo debut como celeste, ha dado una asistencia a Santi Mini y su equipo ha goleado al Alavés con un 6-0 incontestable.



Hasta LaLiga se hacía eco de este dato. 'Llega y besar el santo', publicaba nada más acabar el partido.





Cierto que el reestreno era plácido. El sanluqueño saltó al campo cuando su equipo ganaba por 4-0 y el Celta jugana con uno más tras la expulsión del alavesistapero desde el prinicipioo demostró que sigue entendiéndose a la perfección con Iago Aspas. Antes de que anotara el quinto de la tarde desde los once metros -tras derribo de Javi López a Kevin-, el exsevillista ya dio una asistencia a Denis que Roberto impidió que acabara en gol. Algo que no pudo evitar a poco del final, cuandorecibió un pase del gaditano y cerró la cuenta celeste."Contento por volver a la que considero mi casa. Contento por el gol y la asistencia. Quedan ocho finales. Hay que apretar el culito porque no hay tiempo. El que se duerma va para el pozo. Nos ha favorecido la expulsión, pero desde el minuto uno hemos sido mejores", aseguró Nolito nada más acabar el encuentro.