Rubén Blanco estará ocho semanas de baja

El portero del Celta de Vigo Rubén Blanco sufre una rotura de alto grado del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, según reveló la resonancia que le han realizado este lunes.



Los servicios médicos del club gallego calculan que el guardameta, que se lesionó en los últimos minutos de la primera parte del partido ante la SD Huesca, estará de baja "en torno a ocho semanas", por lo que prácticamente se perderá lo que resta de LaLiga Santander.



Rubén Blanco, no obstante, no tendrá que pasar por el quirófano ya que los médicos del Celta precisan que el tratamiento "no será quirúrgico".



La baja del canterano deja a Iván Villar como único portero a disposición del técnico argentino Eduardo Coudet, ya que Sergio Álvarez sigue sin recuperarse de la lesión de rodilla que le mantiene inactivo desde finales del pasado campeonato.