Fontán 'reta' a En-Nesyri y De Jong

El canterano del Celta José Fontán, que apunta al equipo titular ante el Sevilla FC por las bajas de Néstor Araujo y Jeison Murillo, admite que no esperaba estar toda la temporada con el primer equipo y pidió ambición a la plantilla para seguir peleando por una de las plazas europeas.

"Nuestro objetivo era la salvación después de dos temporadas muy complicadas y parece que ya lo tenemos ahí. Cuando se consiga ese objetivo hay que seguir compitiendo y luchando para quedar lo más arriba posible", comentó el defensa central en rueda de prensa.

Asimismo, aseguró no tener preferencia por medirse al marroquí Youssef En-Nesyri o al neerlandés Luuk de Jong porque son dos delanteros "de primer nivel", y auguró un duelo "muy bonito" ante los de Julen Lopetegui por la apuesta ofensiva de ambos equipos.

Fontán confesó que en el lateral izquierdo puede "cumplir" si Eduardo Coudet decide alinearlo en esa posición, aunque él donde más cómodo se siente es como central, donde actuará, probablemente, el próximo lunes formando pareja con Joseph Aidoo.

"Tenemos muy buena relación y nos entendemos perfectamente. Por el idioma no hay problema, ya habla bastante en castellano y yo sé inglés", dijo sobre su compenetración con el internacional ghanés, con el que ya compartió titularidad en la Copa contra el Ibiza, en un partido "muy malo de todo el equipo".

"No contaba con estar todo el año en el primer equipo. Al principio, iba a ser jugador del filial, pero hice la pretemporada y me quedé. Estar en el primer equipo es el sueño de cualquier jugador desde pequeño. Por mucho que no esté jugando, estoy muy contento", subrayó Fontán, quien dijo estar viviendo una temporada "de mucho aprendizaje"