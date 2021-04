RC Celta - Sevilla FC: 'Consolidación, liberación... y lo que surja'

El Sevilla FC, tras sumar diez de los últimos doce puntos en juego, quiere consolidar este lunes su cuarta posición en LaLiga en el estadio Balaídos, donde le espera un RC Celta que también necesita la victoria para mantener vivo su sueño de alcanzar un puesto europeo después de dejar encarrilada su permanencia. La visita del conjunto nervionense será un exigente examen para el conjunto celeste, que ha sido incapaz de dar la talla ante los grandes del campeonato, pues hasta ahora únicamente sumó un punto -contra el Atlético en el Wanda- en sus nueve enfrentamientos contra los actuales siete primeros clasificados.

El Sevilla FC acude a la cita de Vigo para cerrar la trigésima jornada ya conocedor de los resultados del resto de partidos, sobre todo de los que le persiguen en la tabla -Real Sociedad, Betis y Villarreal- en el claro objetivo de consolidarse en esa cuarta posición y tener el derecho a disputar la venidera campaña otra vez la Liga de Campeones. La ventaja con estos rivales ahora es holgada pero la prudencia se ha instalado en el club hispalense y mas si se le plantea la posibilidad de mirar más hacia arriba -Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona- en esta recta final del campeonato.

El entrenador sevillista, Julen Lopetegui, lo dejó claro en su comparecencia de prensa del sábado, en la que dijo que el equipo afronta "cada partido como si fuera el último" sin fijarse en "otra realidad distinta a la clasificación", ya que "lo demás son películas", en alusión a la posibilidad de que el Sevilla FC pueda engancharse a la disputa del título. Añadió al respecto que no trabaja "para dar juego" en la sala de prensa, "sino para preparar bien el partido ante el Celta. Ahí es donde hay que poner todas las energías", subrayó.

El guipuzcoano podrá contar con casi toda su plantilla a pesar de que desveló que el delantero marroquí Youssef En-Nesyri y algún que otro jugador "han tenido algún problemita, con lo que agotará las horas hasta el partido del lunes para decidir el once que saldrá en el estadio Balaídos. Aunque no ha dado convocatoria, sólo el lateral izquierdo Sergio Escudero es baja segura, pues ya estuvo ausente de la última convocatoria para el partido en el que se le ganó el pasado domingo al Atlético de Madrid (1-0) en el Sánchez Pizjuán, al anunciarse su positivo en covid-19.

Los problemas físicos anunciados en el goleador marroquí podría propiciar que saliera de inicio como delantero el neerlandés Luuk de Jong, mientras que el resto del equipo sería el habitual titular, con sus pesos pesados algo más descansados ahora que el Sevilla no tiene partidos intersemanales después de un apretado calendario en el que hasta hace poco estuvo en tres competiciones.

Por su parte, el Celta no tiene margen de error si quiere alcanzar la zona de la Europa League. Sus últimos resultados en Balaídos, dos derrotas, tres empates y una única victoria, no le permiten más tropiezos porque tiene una desventaja significativa sobre los rivales que pelean por esos mismo puestos. El argentino Eduardo Coudet está obligado a retocar de nuevo su once. La escasa profundidad de su plantilla es un lastre para el técnico, que cuenta únicamente con 14-15 jugadores.

En esta ocasión pierde a su pareja de centrales titulares: Murillo es baja por sanción y Araujo apura su recuperación para entrar en la convocatoria. Ante el Sevilla, por tanto, coincidirán el ghanés Joseph Aidoo y el joven Fontán en el centro del eje. Es la misma pareja que formó de inicio en el naufragio de Ibiza. Aquella goleada en la Copa del Rey (5-2) marcó a muchos jugadores.

El resto del once será el mismo que viene jugando habitualmente, con Tapia como único pivote defensivo por detrás de una línea de volantes formada por Brais Méndez, Denis Suárez y el exsevillista Nolito. Santi Mina y otro ex de los nervionenses, Iago Aspas, son indiscutibles, mientras que el argentino Facundo Ferreyra esperará minutos en el banquillo.



- Alineaciones probables:

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Fontán, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Suso, Rakitic, Ocampos; y De Jong.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas).

Estadio: Balaídos

Hora: 21.00 (CET) (19.00 GMT).