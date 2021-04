2-1: La Real remonta al Celta y recupera la quinta plaza que era del Betis

La Real Sociedad, después de cinco jornadas sin ganar, se reencontró este jueves con una victoria muy trabajada ante un Celta que no pudo sostener la ventaja que le dio el gol de Hugo Mallo y fue remontado antes del descanso (2-1). Con este triunfo, los de Imanol recuperan la quinta plaza, propiedad en la víspera de un Betis que queda sexto, empatado a puntos con un Villarreal, de momento, en puesto de Conference League.

El partido hizo justicia a la apuesta por el fútbol de ataque que ambos ejecutan. Empezó con emoción en una entrada de Aritz que parecía iba a dejar a su equipo con uno menos, hasta que tras la revisión VAR Gil Manzano la rebajó a tarjeta amarilla. El Celta, que estaba mucho tiempo en el campo de la Real, se adelantó en el minuto 23, en un saque de esquina en el que se relajó la defensa blanquiazul y Mallo cabeceó a la red.

Le tocaba a la Real ir contra remolque, algo peligroso para un equipo que está justo en las últimas jornadas, pero no tuvo que sufrir mucho porque 2 minutos después del tanto de los celestes llegó el golazo de Portu, con una asistencia de un Carlos Fernández brillante y una excelente definición del murciano. El encuentro estaba desatado, la Real pudo sacar rédito con un penalti errado por Isak y un gol en el remate posterior de Carlos Fernández, que había invadido el área antes de tiempo por lo que se anuló. No lo consiguió a la primera el equipo donostiarra pero sí en la segunda oportunidad que tuvo desde la pena máxima al final del primer tiempo, al sancionar una falta de Araujo sobre Le Normand. Januzaj no erraría en esta oportunidad.

La segunda mitad transcurrió por derroteros similares, ni a la Real ni al Celta les gusta encerrarse en su área y las ocasiones merodearon ambas porterías. La más clara para los guipuzcoanos llegó cuando Portu remató al poste y para los vigueses cuando Santi Mina puso a prueba a Remiro, clave para sujetar el marcador favorable para los suyos. El Celta, a la espera de que apareciera Aspas, lo intentó pero la defensa realista aguantó sin mucho sufrimiento y la marcha de Nolito, también gris, terminaría de allanar el camino a la quinta plaza que recuperan los vascos.

FICHA TÉCNICA.-

Real Sociedad: Álex Remiro; Gorosabel, Aritz Elustondo, Le Normand (Sagnan 85'), Monreal; Portu, Guevara (Zubimendi 68'), Guridi, Januzaj (Oyarzabal 46'); Carlos Fernández (Bautista 71') e Isak (Barrenetxea 68').

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Murillo, Araujo (Ferreyra 85'), Aarón Martín (Fontán 61'); Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez (Fran Beltrán 61'), Nolito (Solari 78'); Aspas y Santi Mina.

Árbitro: Gil Manzano (extremeño). Amonestó a Aritz Elustondo, Sagnan, Barrenetxea y Carlos Fernández; y a Murillo, Hugo Mallo, Nolito, Denis Suárez y Aspas.

Goles: 0-1 (23') Hugo Mallo; 1-1 (25') Portu; 2-1 (39') Januzaj, de penalti.

Incidencias: Partido de la jornada 31 de LaLiga, disputado a puerta cerrada en San Sebastián. Ambos equipos posaron con camisetas en contra de la creación de la Superliga, con la leyenda 'Ni grandes, ni pequeños, queremos seguir soñando' en euskera y gallego.