Brais Méndez califica de ?absurda? la norma que validó el gol de Mbappé

Vigo, 14 oct (EFE).- El internacional español Brais Méndez, que se perdió la fase final de la Liga de las Naciones por un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, calificó este jueves de ?absurda? la norma que validó el gol de Kylian Mbappé en la final entre Francia y España.



?Si existe esa norma, que nadie o muy pocos conocíamos, es absurda. Un defensor no va a dejar pasar el balón porque en caso de que lo deje pasar y no sea fuera de juego, se lo van a comer. Esa norma es de alguien que no ha jugado nunca a esto, que no sabe lo que es. Me parece absurda?, comentó el centrocampista en su comparecencia ante los periodistas.



El futbolista del Celta, ya recuperado de la lesión que le impidió entrar en la lista de Luis Enrique, reconoció que fue ?duro? perderse la final de la competición disputada en Italia.



?Fue duro no ir porque vienes trabajando para premios así. Era un momento bonito en el que se ha visto que España aspira a todo. Han hecho dos partidos en los que los aficionados al fútbol han disfrutado. Se ha criticado mucho y han dado la cara a más no poder. Me hubiera encantado estar allí, pero por desgracia no pudo ser?, indicó.