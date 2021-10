Coudet ve en la Real Sociedad un ?candidato al título?

Vigo, 27 Oct (EFE).- El argentino Eduardo ?Chacho? Coudet, entrenador del Celta de Vigo, mostró este miércoles su admiración por la Real Sociedad, al que ve como ?un candidato? al título de LaLiga Santander.



?Tienen un gran entrenador, veo muchos partidos suyos porque me gusta su idea futbolística. Es un equipo bueno y difícil, con jugadores de jerarquía. Seguramente sea un candidato al título?, indicó el técnico celeste en su comparecencia ante los periodistas.



Espera un partido ?atractivo? por la apuesta futbolística de ambos equipos, aunque también avisó que ?a veces? cuando hay buenas propuestas se puede dar ?un gran partido o uno muy cerrado?.



A Coudet no le preocupa el potencial del equipo donostiarra porque ?para ser mejores hay que jugar contra los mejores?, además de que ve a los suyos ?en una buena línea? a pesar de que los resultados no le hayan acompañado en este inicio de curso.



?Queremos volver a ganar, nos gusta ganar. Nos ha costado y no es poner excusas, sino mostrar la realidad. Lo dicen los demás: el equipo mostraba buenas cosas y no se daban los resultados?, apuntó el argentino, que apeló al ?trabajo? e incidió en la importancia de ?no dejar de creer?.



?No voy a ser hipócrita, quiero ganar. Pero jugando bien se nos iba a abrir el arco?, aseveró el preparador celeste, que se marca como objetivo ?no sufrir? para conseguir la permanencia en la categoría.



?Vengo de dirigir equipos donde me decían que tenía que salir campeón y ahora me dijeron el objetivo es no sufrir. Quizás el año que viene podemos dar otro paso. Tengo equipo para no sufrir y me hago responsable?, comentó Coudet, que recordó que el Celta perdió ?15 o 20? millones de euros en esta pandemia.