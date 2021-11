Coudet: ?Nadie me comunicó que Denis vaya a salir en enero?

Vigo, 29 nov (EFE).- El argentino Eduardo ?Chacho? Coudet aseguró este lunes que nadie del Celta de Vigo le ha informado de la posibilidad de que el centrocampista Denis Suárez vaya a abandonar el equipo en el próximo mercado invernal.



?A Denis lo veo bien, trabajando cada día para tratar de estar mejor. No he hablado con el club sobre ese tema. No pienso en su salida porque no es algo que me haya comunicado el club, así que no es algo que tenga en la cabeza. No puedo analizar sobre un supuesto?, comentó en su comparecencia ante los periodistas.



El técnico celeste eludió polemizar con la familia del presidente Carlos Mouriño, después de que su nieto Carlos compartiera en las últimas horas un hilo de una cuenta anónima que criticaba a Denis Suárez.



?Realmente me mantengo al margen sobre todo lo que sea extradeportivo. Trato de trabajar y hacer lo mejor para el club. Estoy al margen de lo que son las redes sociales y todo eso porque no creo que tengan nada que ver con lo que es mi trabajo?, apuntó al ser cuestionado por las injerencias de Marian Mouriño, hija del presidente, y su hijo Carlos en las redes sociales.



Cuestionado por si es consciente del divorcio entre Denis Suárez y la directiva celeste, Coudet señaló que ?soy sincero, hoy vi a Denis muy bien en el entrenamiento y estoy un poco al margen de las noticias minuto a minuto que siguen ustedes. Siento que es saludable no estar pendiente de un montón de cosas que pasan en las redes sociales?.