Coudet niega diferencias con Onésimo: ?No tengo ningún problema con él?

Vigo, 13 dic (EFE).- El argentino Eduardo ?Chacho? Coudet negó este lunes tener diferencias con el entrenador del Celta B, Onésimo Sánchez, y explicó que si no cuenta con más jugadores del segundo equipo es porque hay ?una gran diferencia? entre LaLiga y la Primera RFEF, categoría en la que juega el filial celeste.



?El entrenador del filial dice que está falto de delanteros. Quiero darle un corte también a esto porque parece que buscamos un problema donde no lo hay: si estoy enemistado con Onésimo? pero si no nos cruzamos, ¿cuándo nos peleamos? No tengo ningún problema con él?, aseguró el entrenador del Celta en su comparecencia ante los periodistas.



El técnico insistió en su discurso de que el Celta B no es un club formador y que Onésimo es un entrenador ?al que le piden resultados y va a hacer lo mejor para él?.



?Va a tratar de tener a los mejores jugadores a su disposición. Es lógico. Vuelvo a decir que no estoy enojado, que no me he peleado con Onésimo, que no ha tenido que intervenir la directiva y no vino un árbitro de lucha libre a separarnos?, ironizó.



Coudet aprovechó la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Andorra para explicar la enorme diferencia que él ve entre jugar en Primera División y en la categoría de bronce del fútbol español.



?Me apoyo en un programa que me da el máximo de metros recorridos en máxima intensidad de un jugador del filial. El otro día vino uno a entrenar con nosotros y si en un partido tienes el cien por cien de exigencia a la máxima intensidad, ese jugador hizo el 300 por cien. Eso te da una pauta de la diferencia de lo que estamos haciendo?, explicó.



Por ello, considera que no puede alinear a un jugador del filial con el primer equipo aunque esté destacando con el Celta B.



?Conmigo han debutado cinco jugadores del filial, ¿Parecen pocos? No estoy enfadado con eso, si quieren se lo digo riéndome. Alguno de los jugadores que han venido con nosotros se han lesionado más de una vez entrenando. Hay una diferencia grande?, reiteró Coudet.