Coudet descarta más fichajes: ?Consulté y no vamos a tener movimientos?

Vigo, 18 ene (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo ?Chacho? Coudet, cree que su equipo no hará más fichajes en este mercado invernal que el del internacional mexicano Orbelín Pineda, quien podría tener sus primeros minutos con la camiseta celeste mañana, miércoles, frente al Atlético Osasuna.

?Pregunté, consulté y no vamos a tener movimientos. Lo tenía claro también. Hay otras expectativas en lo que puede ser el equipo?, explicó en su comparecencia el técnico celeste, quien tampoco tiene conocimiento de que el defensa internacional sub21 Jose Fontán vaya a abandonar el club, en calidad de cedido, en este mercado.

?Cuento con el jugador. No esquivo lo que preguntas, pero no tengo toda la información. Felipe -Miñambres, director deportivo- está más capacitado para contestar sobre el mercado?, indicó Coudet, que confía en que Orbelín sea inscrito en LaLiga antes del partido de mañana.

El técnico respaldó a su plantilla a pesar de los últimos resultados, ?confío muchísimo en estos jugadores?, y dijo que el objetivo es mejorar los números en Balaídos porque eso dará ?tranquilidad? al equipo.

?Estoy acostumbrado a convivir con las críticas, no me afectan. Sé que cuando pierdes tienes que mejorar y volver a ganar, esa es la verdad de lo que me pasa. Seguramente no dirán que soy el mejor entrenador del mundo después de perder dos partidos, pero si ganamos nos volvemos a acomodar?, apuntó.

Coudet elogió al Osasuna, ?es un muy duro, difícil con buenos jugadores?, e incluso bromeó sobre lo que hace cuando su equipo pierde: ?Miro Planeta Calleja, Viajeros Callejeros y programas de cocina?.